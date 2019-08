The Voice Brasil: cearense de Juazeiro do Norte conquista vaga no time de Iza com a música “Sozinho”

A cearense Ana Ruth, de 18 anos, natural da cidade de Juazeiro do Norte, conquistou uma vaga no time de Iza na terceira noite de audições do The Voice Brasil. A participante apresentou a música “Sozinho”, de Caetano Veloso, e chegou a deixar Iza com lágrimas nos olhos.

A técnica, única a virar a cadeira durante a apresentação da jovem, afirmou estar encantada pela participante. "Estou apaixonada pela sua voz, de verdade", disse Iza.

Para a jovem, ser escolhida por Iza foi uma grata surpresa. " Até agora estou anestesiada com tudo isso, não imaginava participar do grupo da Iza, é maravilhoso! Tenho ela como referência, me inspiro muito na história dela e espero crescer ao longo da competição".

Após a apresentação, uma cena inusitada envolveu Ana Ruth e Ivete Sangalo. A cantora baiana afirmou que os técnicos estavam apaixonados por Ana Ruth. “A gente está bem apaixonadinho por você, tá ligada né?” E a cearense questionou: “Mulher, então por que tu não bateu?”. Ivete tentou se justificar e o público riu da situação.