Sesc Ceará divulga resultado do 'Credenciamento de Artistas 2020'

O Serviço Social do Comércio (Sesc) desenvolve iniciativas que fortalecem a produção cultural de diferentes regiões do País. Para atender a programação voltada ao calendário de eventos, a instituição realiza o credenciamento de profissionais de arte e cultura em todas as suas manifestações e linguagens.

Após edital lançado em janeiro, o Sesc anuncia o resultado do "Credenciamento de Artistas 2020". Os classificados serão credenciados e ficarão à disposição para prestarem serviços ou apresentarem seus trabalhos. Os projetos podem circular por todo o Estado.

Veja lista completa aqui.

A chamada contempla trabalhos artísticos nas linguagens de artes cênicas (teatro, circo, dança), audiovisual, artes visuais, literatura, música e expressões da tradição.

Outra proposta é levar à população ações formativas. São palestras oficinas, cursos, mediações, dentre outras atividades com foco no desenvolvimento artístico-cultural.

"As ações promovidas pela instituição visam estimular a formação de plateia e a participação cada vez maior da população, além de fomentar os artistas e toda a cadeia produtiva que envolve a cultura no Ceará", apontam os organizadores na nota de divulgação.

Pandemia

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus que assola o País também são sentidos pela instituição. Medidas preventivas por parte dos governos estaduais exigiram o fechamento de locais públicos com grade fluxo de pessoas. O setor cultural também foi afetado. Museus, teatros, casas de show cancelaram ou adiaram suas respectivas programações.

Em nota, o Sesc Ceará informou que vai procurar conversar com os artistas.

"Nesse momento, estamos dialogando com os artistas credenciados nos editais 2019 e 2020 e estudando as possibilidades. Qualquer novidade nesse sentido, divulgaremos nos nossos canais de comunicação", explicaram os gestores.