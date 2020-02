Padre Reginaldo Manzotti é internado em hospital de Curitiba

O padre Reginaldo Manzotti foi hospitalizado na última terça-feira (25) na cidade de Curitiba, no Paraná. Ao retornar de uma viagem, após participar de evento de evangelização na Capital da Fé, em Palmas, no Tocantins, o padre foi internado no Hospital das Nações com uma indisposição.

De acordo com a assessoria do sacerdote, que tem 50 anos, ele já apresenta melhora clínica e está fazendo exames complementares. Apesar disso, ainda não existe previsão de alta.

"Queridos filhos e filhas, sei da vossa imensa preocupação para comigo, sempre me acompanhando com orações e preces. Já estou recebendo o tratamento adequado e medicações e agora espero que o quadro melhore. Conto com vossas orações", escreveu Manzotti em publicação no Instagram.

Autor de 11 livros e tendo lançado 15 álbuns como músico, Reginaldo Manzotti é pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na capital paranaense.