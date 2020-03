Globo tira Encontro com Fátima, Globo Esporte e Se Joga do ar para ampliar cobertura do coronavírus

A Globo decidiu tirar do ar os programas Encontro com Fátima, Globo Esporte e Se Joga para priorizar a cobertura da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

No site oficial da emissora, as três atrações não aparecem na grade de programação desta terça-feira (17). No lugar do Encontro, a Globo irá exibir o programa Combate ao Coronavírus.

Já o Jornal Hoje ocupará a faixa destinada ao Se Joga. Questionada, a Globo não respondeu até a conclusão deste texto se as mudanças valem para o resto da semana.