Filho de Huck e Angélica bateu cabeça na prancha de wakeboard, diz comandante

O comandante da lancha que transportava a família de Angélica e Luciano Huck no momento do acidente sofrido pelo filho do casal, Benício, de 11 anos, informou à Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis) que o menino esquiava nas proximidades da Ilha Grande quando desequilibrou-se e chocou a cabeça contra a prancha. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o jornal, uma ambulância do destacamento DelAReis chegou a ser acionada para atender Benício, mas o pais do menino preferiram que o atendimento fosse realizado no hospital por se tratar de uma pancada na cabeça. Segundo o O Globo, Luciano Huck chegou de helicóptero ao hospital por volta de meia-noite.

Huck confirmou na manhã deste domingo (23), em seu perfil no Instagram, que Benício, de 11 anos, se machucou praticando wakeboard, esporte aquático praticado em uma prancha puxada por uma lancha. O apresentador também agradeceu a preocupação do público.

"Agradecemos as inúmeras manifestações de carinho e fé. Estamos todos bem, e o Beni se recuperando", disse.

Segundo o apresentador, o garoto foi operado no Hospital Copa Star, em Copabana, e passa bem. O Copa Star confirmou que Benício está internado na unidade hospitalar.