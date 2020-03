Famosos com coronavírus: saiba os artistas que foram diagnosticados com a doença

Não importa se você é rico ou pobre, o coronavírus não faz distinção de classes. Tom Hanks e a esposa Rita Wilson e a irmã do ator Matthew Broderick são alguns dos famosos que foram diagnosticados com o novo coronavírus. Todos estão em quarentena após o resultado positivo.



Famosos confirmados com coronavírus:

Gabriela Pugliesi

A influencer Gabriela Pugliesi confirmou, na tarde desta quinta-feira (12), que os resultados dos exames foram positivos para coronavírus. Ainda esta semana, ela foi ao hospital depois de apresentar os sintomas de tosse e febre.



Tom Hanks e Rita Wilson

Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Eles estavam na Austrália para as gravações de um filme, ainda sem nome, sobre Elvis Presley. O próprio ator confirmou a notícia em seu perfil no Twitter nesta quarta-feira (11). Tanto ele quanto Wilson têm 63 anos de idade.

Janet Broderick

A irmã do ator Matthew Broderick foi diagnosticada com coronavirus. Janet Broderick, reitora de uma igreja episcopal em Beverly Hills, Janet, de 64 anos, foi atendida inicialmente sob o diagnóstico de uma crise viral. Segundo o Templo religioso da qual Janet faz parte, ela está internada, em isolamento e sendo tratada com uma severa pneumonia. O estado de saúde dela é estável. Em um comunicado, Janet afirmou que está se recuperando.