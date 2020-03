Gabriela Pugliesi confirma teste positivo para coronavírus

A influencer Gabriela Pugliesi confirmou na tarde desta quinta-feira (12) que os resultados dos exames foram positivos para coronavírus. Ainda esta semana, ela foi ao hospital depois de apresentar os sintomas de tosse e febre.

Nos vídeos divulgados no Instagram, ela afirmou que vai ficar isolada e em repouso por orientação médica. "Estava crente que era de bebida, festa", disse.

Gabriela começou a sentir os sintomas após o casamento da irmã, Marcella Minelli, ocorrido em um hotel do Grupo Txai Resorts, que afirmou que um dos hóspedes presente no evento foi diagnosticado com a doença.

"Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (Colorado - EUA) no feriado do Carnaval e que se hospedou no Txai entre os dias 6 e 8 de março", diz nota do grupo.

A blogueira fitness ainda confirmou que outros convidados do casamento também tiveram resultado positivo para coronavírus.