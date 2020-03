Casamento de irmã de Pugliesi teve convidados com coronavírus

Convidados que estiveram no casamento da influenciadora digital Marcella Minelli, irmã da blogueira fitness Gabriela Pugliesi, com Marcelo Bezerra, na Bahia no sábado (7), estão preocupados com a possibilidade de terem sido infectados com o novo coronavírus.

O Grupo Txai Resorts, onde ocorreu o casamento, afirmou que um de seus hóspedes, convidado do evento, foi diagnosticado nesta quarta (11) com coronavírus. "Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (Colorado - EUA) no feriado do Carnaval e que se hospedou no Txai entre os dias 6 e 8 de março", diz nota do grupo.

Alguns dos presentes na cerimônia, realizada em Itacaré, na Bahia, já foram nesta quarta (11) realizar exames em hospitais para o diagnóstico do vírus, chamado covid-19.

Entre eles, a blogueira fitness Gabriela Pugliesi, irmã de Marcella. Ela postou em seu Instagram uma foto de um termômetro marcando 38,8ºC e uma filmagem falando que foi fazer exames para diagnosticar gripes e coronavírus. Mais tarde, Gabriela apagou este último trecho.

Gabriela Pugliesi postou nos stories que estaria com 38,8°C de febre, mas aguarda resultados de exames Reprodução/Instagram

O marido de Gabriela, Erasmo Viana, publicou vídeo em uma rede social informando que na cerimônia "tivemos duas pessoas confirmadas". "Não se fala em outra coisa. Esse negócio do coronavírus é full time. No casamento da Mazinha nesse final de semana tivemos duas pessoas confirmadas. Isso dá uma assustadinha", diz ele.

"Assustado entre aspas. Ninguém gosta de ficar doente, mas a gente sabe que isso não é uma coisa tão grave assim para pessoas que não são idosas. Mas é isso, né? Vamos nos proteger e seguir as recomendações."

O hotel afirma que "nenhum de nossos colaboradores apresenta qualquer sintoma, mas nosso posto interno de enfermagem está capacitado para detectar e tomar as medidas necessárias, na hipótese de casos suspeitos".

A Organização Muncial da Saúde (OMS) deicidiu nesta quarta declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo, com a sua disseminação por mais de cem países. No Brasil, 52 casos já foram confirmados.