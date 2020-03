Di Ferrero, ex-vocalista da NX Zero, conta que está com o novo coronavírus

Mais um famoso revelou ter sido infectado pelo coronavírus. Dessa vez, o cantor Di Ferrero gravou stories no Instagram para esclarece sobre sua situação de saúde.

Segundo o músico, depois de ter testado positivo para o Covid-19, iniciou o processo de isolamento na própria casa. Ele tinha show marcado para o próximo sábado (14), no Rio de Janeiro, mas precisou cancelar o evento.

"Bom, eu fui diagnosticado com Coronavírus. É, eu tô com o Corona, mas eu queria falar que estou bem, me cuidando. Estou isolado há alguns dias e ficarei mais alguns dias isolado. Tô sentindo como se tivesse uma gripe, mesmo, tava me sentindo com falta de ar e agora estou bem", disse.

Di Ferrero foi vocalista da banda NX Zero, dona de sucessos como "Razões e Emoções", "Cedo ou Tarde" e "Além de Mim". Atualmente, o cantor segue carreira solo.

Outros famosos também já se pronunciaram como diagnosticados com o novo coronavírus, entre eles a influencer brasileira Gabriela Pugliesi, o casal de atores Tom Hanks e Rita Wilson, e a irmã do ator Matthew Broderick, Janet Broderick.