Luisa Mell confirma estar com coronavírus e teme pelo filho de cinco anos

Confirmado. Estamos com o coronavírus covide-19. Por isso a pneumonia. Tenho muita dor no peito, mas sigo me tratando em casa. Meu marido segue internado. Passando aqui para agradecer cada pessoa que me mandou mensg. Foi tanto amor, tanta compaixão... realmente me emocionei. É um momento muito difícil pra mim. Doente, Isolada no quarto, sem poder me aproximar do meu filho, muito angustiada e preocupada com meu marido, longe sei lá por qt tempo do @institutoluisamell O carinho de vcs foi muito importante pra mim. Mais uma vez peço q fiquem em casa o qt puderem. Quero aproveitar para fazer mais uma homenagem a todos os profissionais da saúde. Muitos médicos já se afastaram de suas famílias( para n colocarem elas em risco) para poderem cuidar de nós! Merecem todo nosso respeito e gratidão! Escutem os médicos, cientistas... os profissionais que estão realmente preocupados com o próximo. Lamento pelos empresários que só pensam no próprio bolso. É hora de uma revisão de valores. É hora de amor, compaixão, solidariedade... políticos do meu Brasil que tal abrirem mão do auxílio paletó? Chega a ser vergonhoso vcs n abrirem mão nem disto...