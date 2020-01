Ex-marido de Solange Almeida causou saída de Riquelme de banda

O baterista Riquelme, ex-integrante da equipe de Solange Almeida, deixou de trabalhar com a cantora por uma redução de salário causado pelo ex-marido de Sol. Segundo a reportagem apurou, Leandro Andriani baixou em 30% o salário de Riquelme em relação ao que ganhava quando foi convidado para tocar na fase solo da vocalista.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de Riquelme, mas ele não quis falar sobre o assunto. Ainda em junho do ano passado, em entrevista à coluna Puxa o Fole, Riquelme informou que a saída da banda de Solange Almeida foi motivada por questões de relacionamento. A reportagem também procurou a assessoria de Solange Almeida, mas até a publicação desta notícia não houve resposta.

Atualmente, o baterista Riquelme segue na música. Ao sair da banda de Solange Almeida formou uma dupla de forró com a cantora Day Melo. Um EP com 18 músicas foi lançado. O primeiro show dos cantores foi em Fortaleza.

Fim do casamento

No último domingo (12), a assessoria de Sol confirmou o fim do relacionamento dela com Leandro Andriani. O casal estava juntos desde janeiro de 2017. Segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, Solange Almeida e o empresário Leandro Andriani acabaram o casamento porque ele estava "intrometendo-se" nos negócios da forrozeira.

Após a separação, Solange desabafou nas redes sociais: Prefiro ser feliz sozinha do que viver uma relação de aparência. Deus não quer casamento de fachada. Deus quer as pessoas felizes. Cada um tem razão para suas escolhas. Se você não entende, não julgue."



Eles ficaram noivos três meses depois e em junho do mesmo ano se casaram no civil. Em dezembro de 2017, celebraram a união em uma festa para 500 convidados, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.