Chega ao fim o casamento de Solange Almeida com o empresário Leandro Andriani

Solange Almeida e o empresário Leandro Andriani não estão mais casados. A informação foi confirmada neste domingo (12) pela assessoria da cantora ao colunista Leo Dias. O casal estava juntos desde janeiro de 2017.

Eles ficaram noivos três meses depois e em junho do mesmo ano se casaram no civil. Em dezembro de 2017, celebraram a união em uma festa para 500 convidados, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os indícios da separação começaram a surgir nos últimos dias, quando Sol apareceu sem a aliança, o que acabou chamando a atenção de fãs.

Em uma publicação realizada na tarde deste domingo, no Instagram, Solange escreveu uma mensagem na qual parece se referir ao término do relacionamento.

“A cada dia que passa eu aprendo mais sobre o amor. Tive que partir de gente que amei por amor a mim. Tive que me escolher mesmo amando alguém. Porque aprendi que amar não é o suficiente, precisa fazer bem. Ciclos de encerram, pessoas se vão... mas a gente permanece. Sempre”, postou.

União

Solange Almeida foi pedida em casamento em março de 2017, durante viagem de férias do casal para Mendoza, na Argentina. Na época, eles estavam juntos há três meses.



O pedido aconteceu com flores vermelhas e com a canção “Proposta”, de Roberto Carlos, de quem a cantora é fã. Rindo e emocionada ao mesmo tempo, Sol soltou um: “isso é sério?”. Em seguida, abraçou forte o namorado e disse "sim".

A cerimônia religiosa teve como padrinhos o diretor Jayme Monjardim e a esposa dele, Tânia Mara. Isabele Temoteo, esposta de Xand Avião, prestigiou o grande dia do casal, além da ex-dançarina do Aviões do Forró Jamile Lima e de David Brazil.