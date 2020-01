Após separação, Solange Almeida desabafa nas redes sociais: "Deus não quer casamento de fachada"

View this post on Instagram

“Não critique o sofrimento de NINGUÉM, não julgue também as suas escolhas. Cada um tem suas razões para certas escolhas, se você não entende as escolhas do seu próximo, por favor NÃO JULGUE. . É fácil falar que o fardo é leve quando o peso não está nas suas costas, assim como é fácil criticar alguém sem conhecer suas verdadeiras razões. . Entenda que cada um de nós vivemos realidades diferentes, e mesmo do mais pobre ao mais rico a nossa busca é sempre a mesma: SER FELIZ! . Seja feliz com o que você tem hoje buscando melhorar dia após dia para alcançar a condição que deseja e deixe o seu próximo ser feliz com as escolhas feitas, não aponte o dedo para ninguém, pois quando você aponta um dedo para alguém terá sempre três virados para você. “