Espetáculo "Tudo que começa com M” estreia temporada em Teatro Universitário

O Coletivo Gentil estreia nova temporada do espetáculo teatral Tudo que começa com M. A peça será encenada às 19h30 no Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno (Avenida da Universidade, 2210 - Benfica), nesta quinta-feira (5) e sexta-feira (6). A entrada custa R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira), e a classificação indicativa é de 16 anos.



O enredo de "Tudo que começa com M" está centrado no caos que se instalou um mundo fantástico, onde vivem quatro seres que dialogam com temáticas da vida real. Eles vivem em um reino falido, em que as fake news e "chacotas" são produzidas repetidas vezes - e de maneira incansável. O espetáculo convida o público para um chá inesquecível, intenso e impactante.



A peça será encenada às 19h30 no Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno Foto: Divulgação

“Uma das referências do espetáculo é a cena da livro ‘Alice no País das Maravilhas’, do britânico Lewis Carrol. Tudo acontece dentro da situação de um chá: o tempo já não marca mais as horas, e a lembrança é curta, causando circularidades nos acontecimentos do atual reino. É uma alegoria para abordar um modo vigente de fazer política em nosso país, sob uma perspectiva absurda e caótica. Por meio do humor, o espectador é convidado a refletir sobre aquilo que é visto nos jornais, televisão e internet”, explica Ivan Lima, diretor de "Tudo que começa com M".



Sobre o Coletivo Gentil

O Coletivo Gentil é um grupo teatral composto por sete artistas e encontra-se em atividade desde 2016. A proposta dos trabalhos encenados é retratar as urgências coletivas, a partir do caos social que habitamos. A plateia é convidada a uma degustação social dos assuntos.



A inserção na cena cearense foi com o espetáculo Mãe Gentil (2017), com temporadas no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB Fortaleza), Theatro José de Alencar (TJA) e Teatro Sesc Emiliano Queiroz. Desde então, o grupo continuou em atividades internas, investigando possibilidades de criação que resultaram em Tudo que começa com M (2019).



SERVIÇO

Quando: Dias 5 (quinta-feira) e 6 (sexta) de março

Onde: Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno (Avenida

da Universidade, 2210 - Benfica - Fortaleza)

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Classificação: 16 anos