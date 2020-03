Atriz da série 'La Casa de Papel' é diagnosticada com coronavírus

A atriz espanhola Itziar Ituño, 45, que faz a personagem Raquel da série "La Casa de Papel", disse nessa quarta-feira (18), por meio de suas redes sociais, que foi diagnosticada com coronavírus.

Em relato publicado no seu Instagram em três idiomas (basco, espanhol e português), ela afirmou que desde sexta (13) tem sintomas, como febre e tosse seca, e que o resultado do exame nesta quarta (19) confirmou que ela contraiu a doença.

"Meu caso é leve e estou bem, mas é muito muito contagioso e super perigoso para pessoas que são mais fracas. Isso não é bobagem", disse ela. "É um tempo de solidão e generosidade. Ficar em casa é proteger os outros", completou a atriz, que ficará isolada 15 dias em quarentena.

Vários seguidores comentaram na foto de Itziar Ituño. A apresentadora Tata Werneck foi um deles. "Melhoras, querida", escreveu ela.

Com a expansão do coronavírus, já foram registrados casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a ter resultado positivo, mas também estão na lista o cantor Di Ferrero, 34, e a atriz Fernanda Paes Leme, 36.

Tom Hanks e Rita Wilson afirmaram ter contraído a doença na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley.

No Brasil, Di Ferrero afirmou também em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença, mas disse estar bem: "Estou me cuidando, vou ficar mais alguns dias isolado", disse. Já a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, está descansando em casa, após ter contraído a doença, provavelmente no casamento da irmã.

Outros famosos que estiveram no casamento de Marcela Minelli também já confirmaram que estão com a doença, como a cantora Preta Gil, que foi uma das atração da festa, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano. Os três passam bem.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.