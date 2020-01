Marcos Lessa canta os sucessos de Emílio Santiago no espetáculo "Tantas Palavras"

O cearense Marcos Lessa performa os maiores sucessos do cantor carioca Emílio Santiago no espetáculo "Tantas Palavras", nesta quinta-feira (23), às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza. O show acontece após sete anos da morte do homenageado e celebra a sua importante herança musical.

A direção ficou a cargo de Tito Freitas, pianista que trabalhou com Emílio e guarda até hoje as partituras originais dos shows do artista. Ele e Marcos se conhecem desde 2009.

"A gente vai fazer os mesmos arranjos do Emílio, tendo em vista que o diretor do show é o mesmo das 'Aquarelas Brasileiras'. Será uma apresentação fidedigna para quem gostava dele e para o meu público também", diz Lessa.

A ideia de unir as músicas de Santiago em uma única apresentação não é novidade para Marcos Lessa. O artista levou cerca de três anos para produzir esse espetáculo.

O primeiro passo foi testar a interação da plateia com o repertório do carioca, intercalando os principais sucessos no setlist de alguns shows. Desses "experimentos", clássicos como "Saigon", que inspirou o nome do show, "Tudo O Que Se Quer", "Verdade Chinesa" e "Lesões Corporais" são alguns dos escolhidos para elencar a lista do espetáculo.

Além dos grandes sucessos, Emílio Santiago também era conhecido pelo tom de voz perfeito, e Marcos garante fazer referência a este fato.

"A essência do Emílio é um primor de beirar a perfeição na execução das músicas. Esse mesmo primor, eu também busco. Meu público sempre espera de mim muita entrega, muito perfeccionismo na escolha do repertório", explica.

Outro cantor que será homenageado no show é Gonzaguinha. Marcos e Emílio são os únicos cantores brasileiros que dedicaram um álbum inteiro às músicas do artista, "Estrada: Um Tributo a Gonzaguinha" e "Um Sorriso Nos Lábios", respectivamente. O repertório também inclui canções autorais do cearense.

Semelhanças

Nem sempre Emílio Santiago foi referência para Marcos Lessa, mas seu desempenho foi muito comparado ao do artista carioca. O timbre da voz e o estilo musical dos dois foram reconhecidos como semelhantes até por Carlinhos Brown, durante a passagem do artista cearense pelo The Voice Brasil, em 2013.

Aliás, a presença de Marcos no reality é outra coincidência que compartilha com Emílio. Na juventude, Santiago participou do programa de calouros "A Grande Chance", na extinta TV Tupi. Lá, ele conquistou o público com a voz grave e a suavidade da interpretação.

Além disso, os dois tinham o sonho de ser diplomata, motivo pelo qual Emílio resistiu à música durante muito tempo. Antes de participar do The Voice Brasil, Marcos estava cursando Direito, primeiro passo para alcançar seu antigo desejo.

O cantor ainda guarda a vontade de estudar e fará isso esse ano, no curso de Cinema e Audiovisual. Marcos relata que quer adquirir mais informação sobre a área para pôr em prática as técnicas aprendidas na gravação de seus clipes.