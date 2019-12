Preço médio da gasolina sobe 6,11% no Ceará e chega a R$ 4,68 o litro

O preço da gasolina continua subindo no Ceará. Nas últimas quatro semanas, o valor do litro do combustível teve alta de 6,11% no Estado, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Os estabelecimentos cearenses registraram preço médio do litro da gasolina em R$ 4,687 na semana de 15 a 21 de dezembro, ante os R$ 4,417 no período de 24 a 30 de novembro.

Além disso, em Fortaleza os preços avançaram 7,15% em quatro semanas, passando de R$ 4,372 (de 24 a 30/11) para R$ 4,685 (de 15 a 21/12).

O etanol também tem registrado sucessivas altas nas bombas dos postos do Ceará. O preço do litro médio no Estado na última semana de novembro era de R$ 3,655, enquanto que de 15 a 21 de dezembro já chegava a R$ 3,694, alta de 1,06%.

Na Capital, o valor do combustível subiu 1,54%. Na semana de 15 a 21 de dezembro, a ANP assinalou preço médio de R$ 3,682. Já no período de 24 a 30 de novembro, o preço estava em R$ 3,626.