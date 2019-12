‘O foco é aumentar o poder de compra do brasileiro, não a regressividade dos impostos’

Em reunião com o Lide Ceará (grupo de líderes empresariais do Estado), o economista responsável pela proposta da Reforma Tributária da Câmara Federal, Bernard Appy, afirma que a proposta que está na Câmara dos Deputados prevê alavancar a economia brasileira em quinze anos.

Um dos articuladores do projeto, o economista Bernard Appy esteve hoje (06) em Fortaleza, em evento organizado pelo Lide, e ponderou que a ideia da PEC 45 é impulsionar o poder de compra dos brasileiros em até 20 pontos percentuais.



Duas propostas da reforma Tributária estão em tramitação. Uma no Senado e outra na Câmara dos Deputados. Esta última, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB/SP), prevê unificar cinco impostos federais, estaduais e municipais relativos a bens e serviços, criando o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O novo tributo seguiria o modelo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), aplicado em outros países. “O objetivo fundamental da proposta é aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira e não da regressividade dos impostos. Nós estamos falando do PIB (Produto Interno Bruto) potencial e do poder de compra dos trabalhadores brasileiros, de forma conservadora, entre 10 e 20 pontos percentuais a mais em quinze anos”, afirma Appy.

Questionado sobre as críticas em relação à regressividade do modelo proposto, no qual a arrecadação dos impostos seria igualitária para todas as faixas de renda, o economista pondera que haverá uma “isenção personalizada”, que seria a devolução proporcional em dinheiro.

“O efeito disso seria um aumento de quase 5 pontos percentuais do poder de compra dos 10% dos mais pobres. Esse aumento vai decrescendo até o s 40% mais pobres. E tem um pequeno aumento de cada para os 60% mais ricos da população. Ou seja, embora o objetivo fundamental da PEC 45 seja aumentar o potencial de crescimento do Brasil e aumentar a renda dos brasileiros, ela ainda sim tem um efeito distributivo. A principal mudança distributiva é no Imposto de Renda”, relata.

Appy acrescentou que o atual sistema tributário brasileiro é uniforme em relação a todas as faixas de renda da população. “As famílias de menor renda são beneficiadas pela exoneração da cesta básica e as de maior renda são beneficiadas pela menor tributação de serviços. Um compensa o outro. Ela é uniforme entre as faixas de renda”, afirma Appy.

