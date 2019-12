Novas pontes de embarque entram em operação no Aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto de Fortaleza conta com seis novas pontes de embarque e desembarque de passageiros. A inauguração da estrutura aconteceu na última terça-feira (24). Ao total, serão oito novos equipamentos, de acordo com informações da administradora do terminal, Fraport Brasil.

A entrega faz parte do conjunto de obras da expansão do terminal, que tem prazo de conclusão até abril de 2020. Até lá, mais duas novas pontes de embarque serão entregues totalizando, assim, 15 em operação.

Obras

As obras de expansão do Aeroporto Internacional de Fortaleza estão 95% concluídas.

Além disso, das sete pontes da estrutura antiga, duas delas estão em processo de substituição.