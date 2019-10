Latam aumenta conexões em Fortaleza; analista diz que empresa instalou hub na Capital

O banco de conexões da madrugada da Latam Airlines Brasil ganhou mais um reforço nesta segunda-feira (7). A companhia anunciou seis voos (decolagens) semanais entre a Capital e Congonhas/São Paulo a partir de 20 de novembro. Além disso, a aérea confirmou também que a partir de janeiro serão dois voos diários entre os aeroportos, totalizando 12 operações por semana (decolagens).

Segundo a empresa, a rota facilita a viagem de passageiros corporativos e possibilita conexões aos viajantes para sete destinos. Os bilhetes já podem ser adquiridos no site e nos demais canais de venda.

Para o engenheiro aeronáutico Igor Pires, a movimentação da Latam em Fortaleza se caracteriza em hub por causa das conexões na Capital. "Com certeza é hub. Eles têm tido em solo 10 ou 11 aeronaves. E todos os voos deles se conectam", avalia.

Segundo ele, até julho de 2019, a Latam tinha vários destinos na madrugada, mas esses voos não casavam os horários, e os que casavam, havia preços proibitivos (entre R$ 1.800 e R$ 2.000).

"Era quase uma punição para quem quisesse conectar. A partir de 5 de agosto, não só a quantidade de destinos cresceu forte, mas a chegada é quase simultânea, e nenhum desses voos parte antes que todos chegam", explica.

Para Pires, a Latam está favorecendo as operações na Capital. "Até os voos Sudeste conectam para Miami, é uma inversão de prioridades. Esse voo de Congonhas também conecta Miami e isso é algo que agrega valor ao hub".

A Latam inclusive reconhece as conexões na Capital. "Com o lançamento, a Latam vai agilizar a viagem de passageiros corporativos, mas também o deslocamento dos turistas que buscam conhecer os atrativos de Fortaleza e região. Além de ligar a Capital cearense ao aeroporto mais central de São Paulo, o novo voo possibilitará rápida conexão noturna em Fortaleza para os viajantes com origem ou destino em São Luís, Salvador, Recife, Teresina, Belém, Natal e Miami", informou a empresa.

Operação

Em Fortaleza, a Latam oferece 13 destinos, sendo 12 domésticos e um internacional (Miami). No ano passado, a aérea assinou acordo com o Governo do Ceará para a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação. Em contrapartida, a companhia precisa ter 25 voos domésticos por dia (decolagens) e cinco frequências semanais para o exterior.

"Agora, a Latam já soma 12 novas rotas domésticas no Brasil criadas somente em 2019. Com a nova operação Congonhas-Fortaleza, a companhia será a responsável por operar e movimentar 25 voos e 4 mil passageiros diariamente na Capital cearense", disse a aérea.

“A Latam é a empresa que mais tem investido para aumentar a oferta de voos no Brasil em 2019, e temos feito isso de maneira sistemática e sustentável. A nova rota Congonhas-Fortaleza é um claro exemplo do nosso compromisso em oferecer mais e melhores opções de voos no Brasil, sobretudo para o viajante corporativo, que busca agilidade nas suas viagens a trabalho e uma rede de conexões eficiente”, afirma Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.

Confira os horários