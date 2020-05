"Eu cumprirei as determinações do governador", diz Maia Júnior sobre decreto de Bolsonaro

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, afirmou nesta segunda-feira (11) que vai seguir as orientações do governador Camilo Santana em relação ao decreto federal anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, que inclui salões de beleza, barbearias e academias como serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus.

"Aqui no Ceará, eu sigo a orientação do governador Camilo Santana. Eu cumprirei as determinações do governador", disse Maia Júnior.

No Ceará, salões de beleza, academias e barbearias não estão permitidas a funcionar desde o fim de março, quando o governador decretou o isolamento social.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão sobre definição de serviços essenciais é responsabilidade de estados e municípios. Na semana passada, o presidente Bolsonaro já havia incluído o setor da construção civil e atividades industriais como essenciais, após reunião com empresários.

Também na semana passada, empresários cearenses da construção e indústria disseram que iriam buscar análises jurídicas para reabrir diálogo com o Governo do Estado.

O decreto estadual que define o isolamento social e os serviços essenciais vale até 20 de maio. No entanto, o Governo do Estado pode prorrogá-lo por mais tempo.