CRC realiza Mutirão de Conciliação para regularização de dívidas

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC/CE) inicia nesta segunda-feira (3) um Multirão de Conciliação no qual irá oferecer a oportunidade de regularização de pendências financeiras de pessoas físicas e jurídicas junto ao órgão. A iniciativa será realizada até o dia 7 de junho, das 12h às 16h, no Fórum da Justiça Federal (Rua Pedro I, Praça General Murilo Borges, 01 – Centro).

Durante o Mutirão, os processos serão analisados e, em alguns casos, poderão obter a isenção ou descontos sobre juros e multa, além de viabilizar o parcelamento para processos de execução fiscal de anuidades e multas de pessoas físicas e jurídicas.

De acordo com o CRC/CE, mais de 2.500 processos judiciais estão previstos para negociação. “O mutirão da conciliação do CRC/CE facilita também a negociação antes da existência do próprio processo judicial”, explica a procuradora jurídica da entidade, Elizabeth Coelho.