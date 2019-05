Copa Airlines cancela operação em Fortaleza

A Copa Airlines confirmou nesta sexta-feira (24) o cancelamento do voo entre Fortaleza e Cidade do Panamá a partir de 25 de julho. Em comunicado, a companhia informou que a medida corresponde a uma decisão de negócios, "uma vez que a rota não atingiu o desempenho necessário para garantir sua viabilidade econômica, em meio a um cenário macroeconômico desafiador nos principais mercados da companhia aérea na região".

A empresa, que iniciou as operações em julho do ano passado com duas frequências semanais, estava atualmente com apenas um voo por semana. Os passageiros afetados serão realocados para voos da companhia em Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

"A Copa Airlines agradece aos passageiros, funcionários, governo do Ceará e às agências de viagens, que confiaram e valorizaram seu serviço de classe mundial, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso com o Brasil", diz o comunicado.

Do hub no Panamá, a Copa voa para mais de 81 destinos em 33 países, nas Américas do Norte, Central e do Sul e no Caribe.