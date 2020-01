Contribuintes podem gerar boleto do IPTU a partir de amanhã; saiba mais

O município de Fortaleza disponibiliza, a partir desta quinta-feira (09), o acesso às informações do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 2020, no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin).

Na plataforma, é possível consultar e imprimir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente ao imposto, com os códigos de barra para o pagamento da primeira cota única com 8% de desconto e, em caso de parcelamento, para o pagamento da primeira parcela.

Cota única

Os contribuintes terão oportunidade de pagar o IPTU em cota única com três opções de desconto, 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. Quem optar pelo parcelamento do imposto poderá fazê-lo em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 59,21, também com vencimento no quinto dia útil de cada mês. Os boletos da 2ª e 3ª cota única e, em caso de parcelamento, a partir da 2ª parcela, deverão ser retirados no site da Sefin.

O IPTU 2020 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada apenas a correção do IPCA-e de 3,91%, como previsto em lei. Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 778.841 imóveis da cidade. Deste total, 135.598 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com valor venal de até R$ 72.567,51.