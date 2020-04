Camilo prorroga decreto de isolamento social por mais 15 dias em todo Estado

Como adiantou na transmissão do último sábado, o governador Camilo Santana prorrogou o decreto que estabelece isolamento social e o fechamento de alguns negócios no Ceará, para evitar o avanço da contaminação pelo coronavírus no Estado. O prazo deste nova decreto é de mais 15 dias, indo até 5 de maio.

"Informo aos cearenses que estou prorrogando por mais 15 dias o decreto estadual que trata do enfrentamento ao coronavírus no Ceará, mantendo as restrições dos decretos anteriores, e reforçando medidas de proteção nos serviços essenciais que já funcionam, como bancos, lotéricas, supermercados e farmácias", escreveu nas redes socias.

Desta vez, o documento traz recomendações de como do uso obrigatório de máscara a todos os funcionários desses estabelecimentos, além de mais rigor nas regras para evitar aglomerações.

"Também é recomendado esse uso da máscara a todas as pessoas que precisem sair de casa", disse Camilo.

"Compreendo os transtornos que causam algumas medidas, mas elas são tomadas com base na orientação de nossos especialistas em saúde e de entidades como a OMS (Organização Mundial da Saúde), que indicam o distanciamento social como a medida mais eficaz para diminuir a velocidade da contaminação do coronavírus, que ameaça o colapso completo do sistema de saúde", justificou.