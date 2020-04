Camilo: decreto de isolamento social no Ceará deve ser renovado

O decreto de isolamento social no Ceará deverá ser prorrogado até a próxima segunda-feira (20). A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana durante transmissão nas redes sociais. A duração da ampliação, contudo, ainda não foi divulgada.

Prorrogado pela última vez no último dia 4 de abril, o decreto de isolamento tem validide até a próxima segunda (20). A iniciativa de isolamento social faz parte do pacote de medidas do Estado para o combate ao novo coronavírus.

Segundo Camilo, a equipe técnica do Governo do Estado, que conta com direcionamento da Secretaria de Saúde (Sesa), ainda trabalha no prazo de ampliação. Para discutir as medidas de enfrentamento ao coronavírus, o Estado estabeleceu um comitê com diversas áreas da administração pública e da sociedade civil, com representantes do setor produtivo.

"Fiz reuniões com o setor produtivo e tratamos de preocupações com a economia e sobre medidas precisam ser tomadas para garantir os empregos, e sabemos os efeitos desse vírus na economia e nos aspectos sociais às famílias mais vulneráveis. Mas vamos nos basear na ciência", disse o governador.

"O decreto de isolamento social deverá ser prorrogado, mas a equipe técnica vai avaliar a extensão e vamos informar até segunda-feira a prorrogação do decreto", completou Camilo Santana.

De acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), o Estado já registra mais de 3 mil casos confirmados de Covid-19, acumulando 176 óbitos.

Camilo ainda destacou os esforços do Estado para ampliar a rede de atendimento hospitalar no Ceará, tendo criado até o momento 261 novos leitos de UTI na rede pública. O governador ainda comentou que entende que as medidas de isolamento podem ser difíceis, mas defendeu a adoção de um critério técnico para a tomada de decisões do Governo.

"Sei que não tem sido fácil, mas essa (o isolamento social) é a decisão mais certa para prevenir e salvar vidas no mundo inteiro. E não tomarei nenhum medida que não seja orientada por especialistas. A ciência precisa estar acima de qualquer medida para a decisão ser técnica", disse Camilo.