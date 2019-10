Ampliação do Aeroporto e hub atraíram Air Europa para Fortaleza

A infraestrutura aeroportuária de Fortaleza, com a ampliação do Aeroporto Pinto Martins, e a implementação do centro de conexões da Air France-KLM e Gol, no ano passado, foram fatores preponderantes para a companhia Air Europa decidir ter voos diretos entre a Capital e Madri, na Espanha. As duas operações semanais se iniciam em 20 de dezembro, e o lançamento oficial ocorre nesta quinta-feira (3).

"É um conjunto de fatores que nos levam a optar a tomar uma decisão a começar uma cidade. Fortaleza é uma cidade não só atraente para o turismo com as belezas, mas ela tem a infraestrutura de aeroporto e tem a infraestrutura hoteleira. Ela tem um centro de conexões muito bem feito. Os nossos voos conectam muito bem não só os voos da Gol, mas também os de Fortaleza para Madri", diz Claudia Shishido, gerente comercial da Air Europa no Brasil.

Shishido afirma ainda que a companhia vai utilizar os bancos de conexão da Gol em Fortaleza para conectar clientes com origem ou destino na Europa. A empresa brasileira é atualmente responsável por alimentar os voos do grupo Air France-KLM na Capital.

“A gente já consegue vender essas conexões com a Gol internamente então o passageiro que compra voos Air Europa entre Madri e Fortaleza e quiser usar as conexões que a gente tem com a Gol ele já pode comprar”, acrescenta.

A gerente comercial no Brasil diz também que chega a Fortaleza para complementar as operações da Air France-KLM. As três companhias possuem acordos e fazem parte da aliança global Skyteam.

“A gente vem mais para complementar e para incentivar a indústria. A nossa porta também complementa. Quando a gente fala de Espanha e de França a gente acaba se complementando. Quando a gente faz parte da mesma aliança, isso só fortalece ainda mais. Então não é para competir, é para fortalecer”, explica.

Comercialização

Sobre as vendas que se iniciaram há cerca de um mês, a executiva não fala em números, mas diz que a comercialização está boa e dentro do esperado pela aérea.

“A gente tem uma expectativa muito boa porque temos uma certa experiência vendendo Nordeste pada o espanhol e europeu. E Fortaleza vem agregar essa expertise para divulgarmos o destino. Cai bem no gosto do europeu vir para cá por causa das praias e as belezas que o Ceará tem”.

Dentro do contexto das vendas, Shishido acrescenta que por enquanto a maior parte dos bilhetes comercializados são para brasileiros. “Então o que a gente está mais vendendo hoje é saindo do Brasil para a Europa, mas a gente tem uma expectativa de vender de lá para cá também”.

Europa

A Espanha e a Itália são no primeiro momento os principais focos da companhia no Ceará. “A nossa expectativa é vender mais Espanha e Itália. E depois complementar com o restante da Europa”.

De acordo com ela, aos poucos o perfil do viajante vai mudando e havendo um equilíbrio entre brasileiros e europeus na rota entre Fortaleza e Madri.

“A gente vai fazer a divulgação dos destinos Fortaleza e Ceará daí começaremos a mudar um pouquinho essa balança. E aí iniciamos a incrementar o voo e a rentabilidade com os europeus que começam a vir para o Ceará”, explica.

Além disso, Shishido afirma que até 2022 a Air Europa vai finalizar o processo de modernização da frota, trocando os antigos Airbus A330 pelo modernos Boeing 787 Dreamliner.

“Existe esse plano de trazer o 787 para Fortaleza. Até 2022 nós teremos todos os nossos A330 substituídos pelo 787 Dreamliner. Nós já o temos em São Paulo e em agosto do ano que vem Salvador vai receber. E para 2022 a gente chega em Fortaleza e Recife com este avião”.

*O repórter viajou a convite da Abav