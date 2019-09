Air France: trecho Fortaleza - Paris passará a ser operado pelo 787-9 Dreamliner

A partir do dia 29 de março de 2020, os voos entre Fortaleza e Paris pela Air France serão operados pelo Boeing 787-9 Dreamliner. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (25) pelo diretor geral do grupo Air France-KLM na América do Sul, Jean Marc Pouchol. O equipamento é atualmente o mais moderno da companhia e representa economia de combustível e mais conforto para os passageiros dessa rota.

“Nós queremos otimizar o uso das aeronaves dentro da malha global da Air France. E o Dreamliner é o melhor avião que nós temos agora para oferecer. Como falamos é a nova geração de aeronaves então é uma notícia muito boa para a Air France-KLM no Ceará”, disse Pouchol.

Cabine Economy Foto: Divulgação

Cabine Business Foto: Divulgação

O 787 da Air France substituirá o Boeing 777-200, que começa a operar nessa rota no fim de outubro. “Quando se fala de aeronaves nunca se pode falar que é uma decisão definitiva porque sempre temos uma malha a nível global de Air France-KLM e devemos ajustar e otimizar. E nesse caso para o ano que vem a otimização vai ser o lançamento do dreamliner para Paris”, destaca.

De acordo com o executivo, a aeronave está prevista para continuar operando em Fortaleza após a temporada do verão europeu, em que o movimento de viajantes no sentido Europa-Brasil é maior.

“A vantagem dessa aeronave não é somente a nível de consumo de combustível é também um conforto muito importante. Como por exemplo quando você fala de poluição sonora dentro da aeronave que é muito silenciosa. Para o cliente vai gerar uma melhoria do produto a bordo”, acrescenta.

Sala VIP

Com a melhora do equipamento, a Air France vai precisar oferecer aos passageiros mais conforto em solo. Pouchol diz que a companhia estuda ter no Aeroporto de Fortaleza uma sala VIP.

“Nós ficamos muito felizes com a evolução do Aeroporto em Fortaleza. Quando eu experimentei pessoalmente a nova área do check in da Air France-KLM, achei realmente impressionante. É um espaço bem moderno. É espetacular a melhoria para o cliente. Sim a sala VIP é algo que estamos estudando”.

Segundo ele, atualmente 60% dos passageiros nas rotas para Paris e Amsterdã são europeus. Os outros 40% são de brasileiros.

“Os números são bons mas o que eu acho que tem que melhorar é que nós deveremos reforçar a contribuição de viajantes de negócios. Realmente é isso que nós devemos complementar hoje. A taxa de ocupação da executiva por exemplo é um pouco abaixo da econômica. Todos os esforços comerciais e de marketing que nós fazemos são para focar nisso”.

Características do Dreamliner

Cabine Premium Economy Foto: Divulgação

Wi-Fi a bordo

Janelas até 30% maiores do que as de aviões semelhantes

Aumento da pressurização e umidade para mais conforto na viagem

Redução de 20% na emissão de CO2 e no consumo de combustível

Redução de 20% na emissão de barulho

A configuração do avião é: 30 assentos na classe Business, 21 assentos da Premium Economy e 225 na classe Economy, total de 276 assentos. Isso representa, na capacidade, um aumento de 7% na classe Business, uma redução de 12,5% na Premium Economy e uma redução de 13,4% na cabine Economy