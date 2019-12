Novos voos podem movimentar mais 24 mil passageiros por mês no CE

Após seis meses de negociação entre Governo do Ceará e Gol Linhas Aéreas, oito cidades do interior do Estado receberão a partir de fevereiro do próximo ano 96 voos regionais por semana. As novas ligações têm capacidade para movimentar até 24 mil passageiros a mais por mês no Aeroporto Internacional de Fortaleza, sendo a metade de viajantes provenientes de destinos cearenses e a outra metade de e para Natal (RN), que também fez parte do anúncio feito ontem (18) pelo governador Camilo Santana, conforme antecipado pelo Sistema Verdes Mares no último sábado (14).

O cálculo realizado pela reportagem considerou a capacidade máxima das aeronaves que vão operar as rotas, como o ATR para 72 passageiros da Voepass e o Cessna Gran Caravan da TwoFlex para nove passageiros. As duas empresas, em parceria com a Gol, irão operar os novos voos.

À exceção de Juazeiro do Norte, que já tem ligação direta com Fortaleza e outros destinos no País, Jericoacoara, Sobral, Tauá, São Benedito, Crateús, Iguatu e Aracati passarão a ter voos para a Capital. Ao todo, a Gol, em parceria com a Voepass e a TwoFlex, deve aumentar em cerca de 39% o número de pousos e decolagens no aeroporto da Capital. A aérea passará de uma média de 350 voos por semana (pousos e decolagens) para 488 frequências semanais.

“Estamos anunciando oficialmente, que a partir do dia 1º de fevereiro de 2020, nós teremos voos regionais do interior do Ceará para a Capital. Vamos ter dois voos diários de Juazeiro do Norte para Fortaleza, com capacidade para 72 passageiros, com aviões da Voepass. Depois vamos ter três voos diários de Fortaleza para Jericoacoara, operados pela TwoFlex, com capacidade para nove passageiros. Ainda teremos três voos, operados pela TwoFlex para Sobral. Duas frequências semanais para Tauá, dois voos para Iguatu e dois voos semanais de Aracati para Fortaleza”, informou Camilo Santana.

Segundo o governador, os bilhetes deverão ser adquiridos no próprio site da Gol.

“É uma grande notícia, porque estamos conectando mais o Ceará. A expectativa é que nós possamos ampliar os voos do interior para outros destinos a partir da experiência que estamos anunciando. Serão 48 novos voos – contabilizando apenas decolagens – a partir do dia 1º de fevereiro, consolidando Ceará como o hub aéreo”.

Camilo disse ainda que vai reformar os aeroportos do interior para que os terminais consigam atender à demanda crescente a partir da inauguração das rotas. “Já iniciamos as reformas do aeroporto de Crateús e vamos reformar todos e deixá-los bonitos, com um ambiente adequado e confortável”, destacou.

Incentivos

De acordo com o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, não houve nesta negociação nenhum incentivo a mais para a Gol operar os voos regionais. Ele destacou que a companhia já usufrui do mecanismo de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o querosene de aviação.

“Esses novos voos fazem parte do hub da Air France/KLM e Gol. Não existe nenhum subsídio novo. Está tudo dentro do que foi dado ao hub”.

Pinho reforçou que o anúncio representa uma nova fase de integração do Estado através do modal aéreo, com voos para todas as regiões do Ceará. “É uma integração desde as serras ao Cariri, Inhamuns, litoral. Nós fizemos um leque de conexões. No futuro, tem outras cidades ainda que serão contempladas. É uma grande vitória para o Estado, que está agora integrado a Fortaleza”, completou.

O secretário ainda disse que, pelas características de cada destino, Jericoacoara e Aracati devem receber um fluxo maior de viajantes de lazer e turismo, enquanto que as outras cidades devem movimentar mais pessoas com foco em trabalho e negócios.

“Nós vamos entender como funciona, cada destino tem sua característica. Eu não posso trabalhar igualmente os destinos. Vamos trabalhar com publicidade em rádio. Fortaleza tem muitas pessoas que passam o fim de semana, já o interior é mais voltado para as férias”.

Conectividade

Os voos regionais estarão conectados ao hub internacional em Fortaleza. Isso significa que o passageiro que sair de Paris, por exemplo, fará conexão na Capital, e poderá viajar para algum destino regional operado pela Voepass ou TwoFlex.

Cláudio Borges, diretor de Relações Institucionais da Gol, explicou que todas as operações são de responsabilidade da companhia, que irá comercializar as passagens.

“Isso é o que chamamos de compra de capacidade. Os cearenses vão poder sair de Iguatu para Tóquio, usufruindo das conexões do hub Air France/KLM e Gol. É um grande passo na consolidação do hub, do nosso trabalho em conjunto, pois sabemos da importância que o turismo tem no crescimento do Estado. Com essa nova fase, vamos dar acesso ao transporte aéreo a várias pessoas que não tinham essa possibilidade”, disse.

Conforme apurou a reportagem, a TwoFlex mobilizaria dois ou três aviões em Fortaleza para as operações. Os voos para Juazeiro pela Gol continuariam com o Boeing 737 NG, já operados pela companhia. Já Natal teria dois voos com o Boeing 737 NG, enquanto as outras três frequências diárias seriam realizadas com o ATR da Voepass. A expectativa é reiniciar os voos da Gol para os EUA em janeiro.