Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades

Geridas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Proteção Social (SPS), as Vilas Sociais surgem como espaços de inclusão e fortalecimento comunitário em Fortaleza. Com o objetivo de promover bem-estar, oportunidades e integração social, os equipamentos substituem as antigas Vilas Olímpicas e oferecem atividades gratuitas de esporte, cultura, lazer e qualificação profissional para todas as idades.

Com infraestrutura completa, as Vilas contam com academias ao ar livre, brinquedo, praças, areninhas, quadras de areia para vôlei de praia e beach tênis, quadras poliesportivas, além de salas para cursos, oficinas de informática, aulas de ritmos e atividades culturais. O espaço também está aberto para receber projetos e ações da própria comunidade, ampliando seu alcance social.

“Nos três primeiros anos, as três Vilas Sociais implantadas já somam mais de 94 mil atendimentos”, destaca Fábio Araújo, supervisor das Vilas Sociais. “Cada unidade atende uma média de 500 pessoas todos os dias, oferecendo desde futsal e zumba até modalidades como basquete, beach tennis e funcional. Além disso, contamos com cursos de qualificação para jovens e adultos e turmas de informática básica”, completa Fábio Araújo.

Hoje, Fortaleza já conta com três unidades em funcionamento: a primeira Vila Social foi inaugurada no bairro Genibaú, em junho de 2024; no mês seguinte, foram entregues as Vilas Sociais Canindezinho e Messejana. Todas funcionam em horários ampliados, de segunda a domingo, oferecendo acesso democrático às atividades.

“As Vilas levam para mais perto das comunidades ações concretas de qualificação profissional e apoio às pessoas que buscam atendimento. Elas também são ponto de apoio para que todas as famílias tenham acesso à informação e possam conhecer novos programas do Estado e outros serviços que contribuam para a melhoria de vida”, ressalta o supervisor.

As inscrições para participar das atividades são realizadas presencialmente em cada unidade, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. Além das ações esportivas e culturais, as Vilas também oferecem apoio ao empreendedorismo e oportunidades de qualificação profissional, estimulando a autonomia das famílias e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades.

Serviço

Vila Social Genibaú

Local: Rua 30 de Maio, 44, Genibaú, Fortaleza

Telefone: (85) 3108-2541 / (85) 99420-5438

E-mail: vilasocialgenibau@gmail.com

Horário: Segunda a sexta: 7h às 22h | Sábado: 7h às 15h | Domingo: 8h às 12h

Vila Social Canindezinho

Local: Av. Osório de Paiva, 6200, Canindezinho, Fortaleza

Telefone: (85) 3108-2540 / (85) 99928-9977

E-mail: vilasocialcanindezinho@gmail.com

Horário: Domingo a domingo: 7h às 21h

Vila Social Messejana

Local: Av. Washington Soares, 8130, Messejana, Fortaleza

Telefone: (85) 3108-0997 / (85) 99162-0610

E-mail:vilagestaomessejana@gmail.com

Horário: Segunda a sábado: 7h às 21h | Domingo: 7h às 12h