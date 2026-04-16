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Vila de casas na Aerolândia é interditada pela Defesa Civil

Após ocorrência de solapamento no local, vistoria da DCFor identificou afundamento de piso e risco alto de desabamento; 21 famílias foram retiradas.

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Ceará
Um adesivo da Defesa Civil de Fortaleza com o aviso 'INTERDITADO' está colado em uma parede verde na entrada de uma vila, próximo a um medidor de energia. Ao fundo, uma grade de ferro preta delimita o acesso a uma casa azul, em uma composição que evidencia o isolamento da área por questões de segurança.
Legenda: Vistoria em vila de casas na Aerolândia apontou alto risco de desabamento.
Foto: Kid Júnior.

Uma vila de casas no bairro Aerolândia foi interditada pela Defesa Civil de Fortaleza por conta de alto risco de desabamento. 21 famílias inquilinas que residiam no local foram retiradas.

A ação ocorreu após a DCFor ter recebido uma ocorrência de solapamento na última segunda-feira (13). Vistoria posterior ao caso identificou afundamento do piso na região. 

Segundo a Defesa Civil, um relatório será elaborado e encaminhado ao proprietário da vila, juntamente com uma notificação, para que medidas necessárias sejam tomadas para eliminar os riscos identificados.

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Ainda segundo o órgão, as famílias retiradas das próprias casas receberam materiais assistenciais, como cestas básicas, mantas e redes.

Um morador que preferiu não se identificar informou à reportagem que os buracos na vila começaram a aparecer há cerca de três dias

“Na hora eu estava trabalhando, trabalho à noite. (Quando) eu cheguei só vi o buraco aqui, no outro dia de manhã. Foi da chuva forte, né? Disseram que foi de madrugada que aconteceu”, contextualiza.

O interior de um cômodo vazio apresenta rachaduras profundas nas paredes e um grande buraco no piso de cerâmica clara, que está parcialmente cedendo. Madeiras e papelões tentam cobrir as fendas no chão, evidenciando o estado de degradação estrutural do imóvel em meio a paredes brancas e portas de madeira.
Legenda: Na parte interna de uma das casas da vila, é possível ver o chão cedendo e com rachaduras.
Foto: Kid Junior.

Segundo o homem, que estava morando no local de aluguel há quatro meses, a Defesa Civil e a Defensoria Pública fizeram cadastros dos moradores a fim de reunir informações sobre danos e perdas materiais

“Foi repentino, a gente não esperava. O risco é de poder aumentar (os buracos) com essas chuvas, porque está a rachadura”, afirma. Segundo ele, a maioria dos moradores já saiu completamente do local.

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