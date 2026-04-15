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171 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas até esta quinta (16); veja locais

Do total, 17 municípios têm maior risco.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Mulheres caminham no centro de Fortaleza debaixo de dois guarda-chuvas durante um dia chuvoso e escuro. Ao fundo, há um carro branco e um tapume metálico branco pichado.
Legenda: Fortaleza e Região Metropolitana está cobertas por aviso do Inmet.
Foto: Thiago Gadelha.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico amarelo de "perigo potencial" de chuvas intensas para Fortaleza e outras 170 cidades do Ceará, até as 10h dessa quinta-feira (16). Desse total, 17 municípios também receberam aviso laranja, que representa maior risco.

O Instituto aponta que, na maioria das cidades, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Já naquelas cobertas pelo aviso laranja, também até quinta, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir 100 km/h.

Nessas localidades, localizadas no Litoral Norte e na Serra da Ibiapaba, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar na porção Centro-Norte do Estado, incluindo todo o Litoral, Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Apenas 13 cidades, todas na região do Cariri, não receberam aviso: Abaiara, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte e Porteiras.

Previsão da Funceme

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo para os próximos dias indica a presença de instabilidade atmosférica em todas as macrorregiões do estado, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Porém, a tendência é de diminuição gradual tanto na nebulosidade, quanto nos acumulados.    

Para esta quinta-feira (16), a previsão continua indicando céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu claro ao longo do dia com previsão de chuvas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, principalmente durante a madrugada e início da manhã.

No noroeste do estado e na região Jaguaribana, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da tarde. 

Já para sexta-feira (17), a previsão indica chuva na faixa litorânea e no Cariri - este último com tendência de receber os maiores acumulados.

Veja a lista de cidades em perigo potencial de chuvas (aviso amarelo):

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Acopiara
  4. Aiuaba
  5. Alcântaras
  6. Altaneira
  7. Alto Santo
  8. Amontada
  9. Antonina do Norte
  10. Apuiarés
  11. Aquiraz
  12. Aracati
  13. Aracoiaba
  14. Ararendá
  15. Araripe
  16. Aratuba
  17. Arneiroz
  18. Assaré
  19. Baixio
  20. Banabuiú
  21. Barreira
  22. Barroquinha
  23. Baturité
  24. Beberibe
  25. Bela Cruz
  26. Boa Viagem
  27. Camocim
  28. Campos Sales
  29. Canindé
  30. Capistrano
  31. Caridade
  32. Cariré
  33. Caririaçu
  34. Cariús
  35. Carnaubal
  36. Cascavel
  37. Catarina
  38. Catunda
  39. Caucaia
  40. Cedro
  41. Chaval
  42. Choró
  43. Chorozinho
  44. Coreaú
  45. Crateús
  46. Crato
  47. Croatá
  48. Cruz
  49. Deputado Irapuan Pinheiro
  50. Ererê
  51. Eusébio
  52. Farias Brito
  53. Forquilha
  54. Fortaleza
  55. Fortim
  56. Frecheirinha
  57. General Sampaio
  58. Graça
  59. Granja
  60. Granjeiro
  61. Groaíras
  62. Guaiúba
  63. Guaraciaba do Norte
  64. Guaramiranga
  65. Hidrolândia
  66. Horizonte
  67. Ibaretama
  68. Ibiapina
  69. Ibicuitinga
  70. Icapuí
  71. Icó
  72. Iguatu
  73. Independência
  74. Ipaporanga
  75. Ipaumirim
  76. Ipu
  77. Ipueiras
  78. Iracema
  79. Irauçuba
  80. Itaiçaba
  81. Itaitinga
  82. Itapajé
  83. Itapipoca
  84. Itapiúna
  85. Itarema
  86. Itatira
  87. Jaguaretama
  88. Jaguaribara
  89. Jaguaribe
  90. Jaguaruana
  91. Jijoca de Jericoacoara
  92. Jucás
  93. Lavras da Mangabeira
  94. Limoeiro do Norte
  95. Madalena
  96. Maracanaú
  97. Maranguape
  98. Marco
  99. Martinópole
  100. Massapê
  101. Meruoca
  102. Milhã
  103. Miraíma
  104. Mombaça
  105. Monsenhor Tabosa
  106. Morada Nova
  107. Moraújo
  108. Morrinhos
  109. Mucambo
  110. Mulungu
  111. Nova Olinda
  112. Nova Russas
  113. Novo Oriente
  114. Ocara
  115. Orós
  116. Pacajus
  117. Pacatuba
  118. Pacoti
  119. Pacujá
  120. Palhano
  121. Palmácia
  122. Paracuru
  123. Paraipaba
  124. Parambu
  125. Paramoti
  126. Pedra Branca
  127. Pentecoste
  128. Pereiro
  129. Pindoretama
  130. Piquet Carneiro
  131. Pires Ferreira
  132. Poranga
  133. Potengi
  134. Potiretama
  135. Quiterianópolis
  136. Quixadá
  137. Quixelô
  138. Quixeramobim
  139. Quixeré
  140. Redenção
  141. Reriutaba
  142. Russas
  143. Saboeiro
  144. Salitre
  145. Santana do Acaraú
  146. Santana do Cariri
  147. Santa Quitéria
  148. São Benedito
  149. São Gonçalo do Amarante
  150. São João do Jaguaribe
  151. São Luís do Curu
  152. Senador Pompeu
  153. Senador Sá
  154. Sobral
  155. Solonópole
  156. Tabuleiro do Norte
  157. Tamboril
  158. Tarrafas
  159. Tauá
  160. Tejuçuoca
  161. Tianguá
  162. Trairi
  163. Tururu
  164. Ubajara
  165. Umari
  166. Umirim
  167. Uruburetama
  168. Uruoca
  169. Varjota
  170. Várzea Alegre
  171. Viçosa do Ceará

Cidades que também têm aviso laranja:

  1. Barroquinha
  2. Camocim
  3. Carnaubal
  4. Chaval
  5. Coreaú
  6. Croatá
  7. Frecheirinha
  8. Granja
  9. Guaraciaba do Norte
  10. Ibiapina
  11. Moraújo
  12. Mucambo
  13. São Benedito
  14. Tianguá
  15. Ubajara
  16. Uruoca
  17. Viçosa do Ceará

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