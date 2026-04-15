171 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas até esta quinta (16); veja locais
Do total, 17 municípios têm maior risco.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico amarelo de "perigo potencial" de chuvas intensas para Fortaleza e outras 170 cidades do Ceará, até as 10h dessa quinta-feira (16). Desse total, 17 municípios também receberam aviso laranja, que representa maior risco.
O Instituto aponta que, na maioria das cidades, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Já naquelas cobertas pelo aviso laranja, também até quinta, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir 100 km/h.
Nessas localidades, localizadas no Litoral Norte e na Serra da Ibiapaba, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar na porção Centro-Norte do Estado, incluindo todo o Litoral, Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité.
Apenas 13 cidades, todas na região do Cariri, não receberam aviso: Abaiara, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte e Porteiras.
Previsão da Funceme
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo para os próximos dias indica a presença de instabilidade atmosférica em todas as macrorregiões do estado, favorecendo a ocorrência de chuvas.
Porém, a tendência é de diminuição gradual tanto na nebulosidade, quanto nos acumulados.
Para esta quinta-feira (16), a previsão continua indicando céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu claro ao longo do dia com previsão de chuvas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, principalmente durante a madrugada e início da manhã.
No noroeste do estado e na região Jaguaribana, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da tarde.
Já para sexta-feira (17), a previsão indica chuva na faixa litorânea e no Cariri - este último com tendência de receber os maiores acumulados.
Veja a lista de cidades em perigo potencial de chuvas (aviso amarelo):
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Baixio
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Cidades que também têm aviso laranja:
- Barroquinha
- Camocim
- Carnaubal
- Chaval
- Coreaú
- Croatá
- Frecheirinha
- Granja
- Guaraciaba do Norte
- Ibiapina
- Moraújo
- Mucambo
- São Benedito
- Tianguá
- Ubajara
- Uruoca
- Viçosa do Ceará