171 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas até esta quinta (16); veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico amarelo de "perigo potencial" de chuvas intensas para Fortaleza e outras 170 cidades do Ceará, até as 10h dessa quinta-feira (16). Desse total, 17 municípios também receberam aviso laranja, que representa maior risco.

O Instituto aponta que, na maioria das cidades, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Já naquelas cobertas pelo aviso laranja, também até quinta, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir 100 km/h.

Nessas localidades, localizadas no Litoral Norte e na Serra da Ibiapaba, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar na porção Centro-Norte do Estado, incluindo todo o Litoral, Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Apenas 13 cidades, todas na região do Cariri, não receberam aviso: Abaiara, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte e Porteiras.

Previsão da Funceme

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo para os próximos dias indica a presença de instabilidade atmosférica em todas as macrorregiões do estado, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Porém, a tendência é de diminuição gradual tanto na nebulosidade, quanto nos acumulados.

Para esta quinta-feira (16), a previsão continua indicando céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu claro ao longo do dia com previsão de chuvas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, principalmente durante a madrugada e início da manhã.

No noroeste do estado e na região Jaguaribana, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da tarde.

Já para sexta-feira (17), a previsão indica chuva na faixa litorânea e no Cariri - este último com tendência de receber os maiores acumulados.

Veja a lista de cidades em perigo potencial de chuvas (aviso amarelo):

Acarape Acaraú Acopiara Aiuaba Alcântaras Altaneira Alto Santo Amontada Antonina do Norte Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Ararendá Araripe Aratuba Arneiroz Assaré Baixio Banabuiú Barreira Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Boa Viagem Camocim Campos Sales Canindé Capistrano Caridade Cariré Caririaçu Cariús Carnaubal Cascavel Catarina Catunda Caucaia Cedro Chaval Choró Chorozinho Coreaú Crateús Crato Croatá Cruz Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Eusébio Farias Brito Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Granja Granjeiro Groaíras Guaiúba Guaraciaba do Norte Guaramiranga Hidrolândia Horizonte Ibaretama Ibiapina Ibicuitinga Icapuí Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipu Ipueiras Iracema Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Itatira Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Jucás Lavras da Mangabeira Limoeiro do Norte Madalena Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Meruoca Milhã Miraíma Mombaça Monsenhor Tabosa Morada Nova Moraújo Morrinhos Mucambo Mulungu Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Ocara Orós Pacajus Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Parambu Paramoti Pedra Branca Pentecoste Pereiro Pindoretama Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Potengi Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Quixeré Redenção Reriutaba Russas Saboeiro Salitre Santana do Acaraú Santana do Cariri Santa Quitéria São Benedito São Gonçalo do Amarante São João do Jaguaribe São Luís do Curu Senador Pompeu Senador Sá Sobral Solonópole Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tauá Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umari Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Várzea Alegre Viçosa do Ceará

Cidades que também têm aviso laranja: