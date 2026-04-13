Muro cai sobre carro durante forte chuva no bairro Aerolândia, em Fortaleza
Casas e ruas ficaram alagadas em diversos bairros.
Um muro desabou sobre um carro estacionado no bairro Aerolândia durante a forte chuva que caiu em Fortaleza na noite desse domingo (12). O caso aconteceu na Vila Gomes, região que também foi atingida por alagamentos nas vias públicas e em residências.
De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), entre as 18h desse domingo e as 11h desta segunda-feira (13), dois desabamentos parciais de muro foram registrados, um no bairro Aerolândia e um no Aldeota.
No total, a Capital cearense teve 18 ocorrências atendidas durante e após a forte chuva. O bairro Aerolândia teve 12 alagamentos, e os bairros Amadeu Furtado, Centro, Floresta, Parangaba, Parreão e Vila União tiveram um cada.
Veja também
Defesa Civil monitora chuvas
Segundo a DCFor, os danos se concentram mais na região central da cidade. As estações meteorológicas monitoradas pelo órgão apontaram chuvas acima de 70 milímetros (mm).
A Defesa Civil informou que segue monitorando as ocorrências e alertou para cuidado redobrado em dias de precipitações intensas.
Veja os registros por bairro:
- Benfica: 102.2 mm
- Guararapes: 91.2 mm
- Montese: 90.2 mm
- Mucuripe: 82.8 mm
- Centro: 82.7 mm
- Vila Velha: 77.3 mm
- Granja Lisboa: 39.7 mm
- Messejana: 26.1 mm
- Conjunto Esperança: 23.9 mm
- Jangurussu: 21.2 mm
Fonte: Estações da Defesa Civil