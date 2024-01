Vila das Artes recebe inscrições para turmas do curso de formação básica em Teatro

A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso gratuito de iniciação teatral Percursos de Teatro para Crianças e Adolescentes. O processo formativo tem duração de dois anos e se destina a crianças e adolescentes com idades entre 7 e 15 anos.

São ofertadas até 75 vagas, para compor três turmas nos turnos manhã e tarde. Serão selecionados, ainda, 30 candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes.

As inscrições seguem até 16 de fevereiro, via formulário eletrônico no site da Vila das Artes.

O curso trabalha o fazer artístico teatral, auxiliando em diversas habilidades, como criatividade, oratória, escrita e desenvoltura em público, permitindo que crianças e adolescentes possam aprender técnicas e exercícios úteis ao fazer artístico ou a outras profissões.

Processo seletivo

O processo de seleção se dará por meio de uma vivência coletiva de teatro, realizada presencialmente na sede da Vila das Artes. A atividade consiste em brincadeiras, jogos e atividades lúdicas, seguida de uma entrevista com o candidato ou candidata na companhia de um responsável legal. Na ocasião, os candidatos deverão trajar roupas que permitam a livre movimentação.

A vivência coletiva para a turma na faixa etária de 7 a 9 anos será no dia 20 de fevereiro, das 8h30 às 12h, para os interessados no turno da manhã, e das 13h30 às 17h para os interessados no turno da tarde.

Para candidatos à turma na faixa etária de 10 a 12 anos, a data reservada é 21 de fevereiro, das 8h30 às 12h, para os interessados no turno da manhã, e das 13h30 às 17h para os interessados no turno da tarde. O mesmo vale para candidatos de 13 a 15 anos, no dia 22 de fevereiro (das 8h30 às 12h, para os interessados no turno da manhã, e das 13h30 às 17h para os interessados no turno da tarde).

O resultado será divulgado no dia 5 de março, e as aulas estão previstas para terem início no dia 11 do mesmo mês.