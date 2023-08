Vídeo mostra colisão que matou motorista na Aldeota, em Fortaleza

O momento da colisão entre dois carros, que resultou na morte de um economista de 46 anos, foi registrado por câmeras de segurança na madrugada do último domingo (30). O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua João Carvalho, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

O veículo em que ele estava foi atingido por outro carro, conduzido por uma motorista alcoolizada. As vítimas ficaram presas às ferragens do veículo. A passageira do carro atingido, de 32 anos, foi socorrida com escoriações. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava consciente e orientada e foi conduzida para hospital para avaliação.

Relembre o caso

Os bombeiros foram acionados para o local da ocorrência por volta das 4h21 do domingo, após o acidente ser visto pelas câmeras de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo a corporação, o homem “sofreu o impacto em sua lateral, apesar do airbag ter acionado, o mesmo não resistiu. Contudo, para o resgate das vítimas, se retirou duas portas do veículo com o uso do kit de desencarceramento".

A motorista do segundo veículo envolvido no acidente, de 41 anos, foi atuada em flagrante por embriaguez ao volante pois o teste do bafômetro apresentou resultado positivo, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP), da Polícia Civil do Ceará. "Após os procedimentos cabíveis ao fato, a mulher foi colocada à disposição da Justiça", disse a pasta.

