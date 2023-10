Versatilidade e tecnologia em destaque na Casa Cor Ceará 2023

Aberta para visitação até este domingo, 29 de outubro, a Casa Cor Ceará expõe 37 espaços projetados por 54 dos mais talentosos arquitetos, designers de interiores e paisagistas do mercado. Entre os ambientes, o Morada e Gastronomia foi escolhido para ser o cenário das ações do Sistema Verdes Mares, durante o período da mostra.

Projetado por Danielle Ellery e Diego Carneiro, o espaço integra estar e cozinha gourmet em 70 m², com vista para o jardim tropical. “O conceito de morada se transforma com o passar do tempo e, hoje, o novo jeito de morar necessita de integração dos espaços, onde todos tendem a se reunir em um ambiente versátil, em que podemos fazer várias atividades como cozinhar, conversar ou desfrutar de momentos especiais com quem gostamos”, explica Diego Carneiro.

Legenda: Ambiente versátil com inspiração na arquitetura pós-moderna e contemporânea. Foto: Victor Eleutério



O profissional conta que foi buscar inspiração na arquitetura pós-moderna e contemporânea para criar um projeto agradável aos olhos, que prima por funcionalidade e tecnologia. “A gastronomia, bastante difundida entre os ciclos de amigos, nos levou a trazer praticidade com estilo e elegância”, acrescenta.



Um dos destaques do ambiente é a mesa de jantar, com design autoral do arquiteto. O desenho do móvel evoca uma atmosfera de criatividade e inovação, aspectos conectados à marca SVM, que aproveitou o espaço para lançar seu mais recente projeto “Casa Concreta”, voltado para o mercado de imóveis. "Acho que nosso ambiente se encaixa tão perfeito nesses conceitos que quem visitar a amostra e conhecer, vai logo identificar essas características nas nossas peças de design único e na arquitetura do próprio espaço. Cito a mesa de jantar orgânica com mistura de matérias e a bancada gourmet com uma forma singular. Os acabamentos são diferentes do usual”, avalia Diego Carneiro.

Legenda: Local recebeu o lançamento do projeto “Casa Concreta”, do Sistema Verdes Mares. Foto: Victor Eleutério

O arquiteto explica ainda que fez algumas escolhas no projeto para torná-lo mais sustentável, como 99% de água reciclada e utilização de materiais carbono zero. “As pedras sintéticas que compõem grande parte dos nossos revestimentos são produzidas de maneira sustentável, utilizando na fábrica 100% de energia renovável”, afirma. “Outro ponto da sustentabilidade na arquitetura do nosso espaço são as grandes janelas e portas de vidro, que permitem uma entrada maior de luz natural, economizando energia na maior parte do dia. Os condicionadores de ar também são máquinas com os melhores índices de economia de energia que tem no mercado”, detalha.



Último dia de Casa Cor



A mostra se encerra neste domingo, dia 29, com Special Sale. Os visitantes podem adquirir produtos expostos nos 37 ambientes do evento com descontos de 30% até 50%. O horário de visitação é das 15h às 21h.

Serviço

Casa Cor Ceará – Edição Comemorativa de 25 anos

Somente até domingo - 29 de outubro de 2023

Onde: Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 – Meireles, Fortaleza (CE)

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 16h às 22h.

Domingos, das 15h às 21h

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Bilheteria virtual: https://appcasacor.com.br/events/ceara-2023/tickets

Mais informações: https://casacor.abril.com.br/mostras/ceara/

Instagram: @casacorceara