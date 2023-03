Verdinha começa operação na FM na manhã desta terça-feira (7)

Após 66 anos no ar na frequência AM, a Rádio Verdes Mares, a famosa "Verdinha", começa oficialmente a nova operação via FM na manhã desta terça-feira (7) com a frequência 92.5. A mudança pela migração é celebrada na sede do Sistema Verdes Mares (SVM), com a presença de diretores e trabalhadores do SVM.

Um ato simbólico foi, inclusive, preparado especialmente para o momento. Na sede do Sistema Verdes Mares, todos se reúnem para um evento especial de lançamento.

A inovação, inclusive, assim como ao longo dos últimos 67 anos de Verdinha, veio sempre se fazendo presente. Em março de 2022, através do Sinergia, projeto inédito do SVM, o veículo se tornou a 1ª rádio TV com cessão aberta do país, ampliando abrangência para além das ondas do rádio e se tornando multiplataforma de jornalismo popular com exibição do conteúdo simultaneamente na TV aberta, por meio da TV Diário; e no digital, pelos sites da Verdinha e da TV Diário.

"Com a mudança de frequência, levaremos inovação aos ouvintes, que poderão continuar contando com o jornalismo de serviço da Verdinha e o seu jeito próprio de noticiar esporte, agora com uma qualidade de som e possibilidades de interação ainda maiores", lembrou Diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço.

Segundo reforçado pelos diretores do SVM, a excelência das informações será a mesma, com as notícias trazidas sempre com segurança e análise para os ouvintes.

Diferença de frequências

A sigla AM significa amplitude modulada, com ondas médias que possuem alcance bem superior à FM. Porém, também recebe mais interferências de outras ondas eletromagnéticas, o que pode diminuir a nitidez do som.

Em contrapartida, a FM é a frequência modulada, de ondas curtas, que apresentam menor alcance, mas também menor interferência.

