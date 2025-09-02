Ventos fortes ou vendavais devem atingir 49 cidades do Ceará até quarta (3); veja locais
Fortaleza é um dos municípios afetados pelo aviso do Inmet
O Ceará está com três avisos meteorológicos ao mesmo tempo, de perigo potencial: baixa umidade, vendaval e ventos costeiros em diferentes áreas. Ao todo, são 126 municípios envolvidos nos comunicados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (2) e são válidos até quarta-feira (3).
Conforme o Instituto, 18 desses municípios receberam alerta de perigo potencial de vendaval, com vento variando entre 40 km/h e 60 km/h e baixo risco de queda de galhos de árvores.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet sugere: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Já as 31 cidades mais próximas do litoral cearense, incluindo Fortaleza, estão sob aviso potencial de intensificação dos ventos, com possibilidade de movimentar dunas de areia sobre construções na orla.
O aviso de baixa umidade é válido para 95 cidades de várias regiões até as 20h da quarta-feira (3). Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e a saúde. Entre as instruções, o órgão recomenda beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Veja a lista de cidades abaixo:
Vendaval
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Campos Sales
- Catarina
- Crateús
- Independência
- Ipaporanga
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Tauá
Ventos costeiros
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Horizonte
- Icapuí
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Paracuru
- Paraipaba
- Pindoretama
- São Gonçalo do Amarante
- Trairi
Baixa umidade
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Campos Sales
- Canindé
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itapiúna
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre