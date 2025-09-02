Diário do Nordeste
Ventos fortes ou vendavais devem atingir 49 cidades do Ceará até quarta (3); veja locais

Fortaleza é um dos municípios afetados pelo aviso do Inmet

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Uma vista da praia em um dia ensolarado com cadeiras de praia brancas vazias na areia e palmeiras altas balançando ao vento. O oceano azul-esverdeado tem pequenas ondas e o céu está claro e azul.
Legenda: Em Caucaia, a intensificação dos ventos pode levar a possibilidade de movimentação das dunas
Foto: Shutterstock

O Ceará está com três avisos meteorológicos ao mesmo tempo, de perigo potencial: baixa umidade, vendaval e ventos costeiros em diferentes áreas. Ao todo, são 126 municípios envolvidos nos comunicados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (2) e são válidos até quarta-feira (3). 

Veja também

teaser image
Ceará

Confira a previsão do tempo para setembro de 2025 no Ceará

Conforme o Instituto, 18 desses municípios receberam alerta de perigo potencial de vendaval, com vento variando entre 40 km/h e 60 km/h e baixo risco de queda de galhos de árvores.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet sugere: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Já as 31 cidades mais próximas do litoral cearense, incluindo Fortaleza, estão sob aviso potencial de intensificação dos ventos, com possibilidade de movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

O aviso de baixa umidade é válido para 95 cidades de várias regiões até as 20h da quarta-feira (3). Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e a saúde. Entre as instruções, o órgão recomenda beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Veja a lista de cidades abaixo:

Vendaval

  1. Aiuaba
  2. Antonina do Norte
  3. Araripe
  4. Arneiroz
  5. Assaré
  6. Campos Sales
  7. Catarina
  8. Crateús
  9. Independência
  10. Ipaporanga
  11. Novo Oriente
  12. Parambu
  13. Poranga
  14. Potengi
  15. Quiterianópolis
  16. Saboeiro
  17. Salitre
  18. Tauá

Ventos costeiros

  1. Acaraú
  2. Amontada
  3. Aquiraz
  4. Aracati
  5. Barroquinha
  6. Beberibe
  7. Bela Cruz
  8. Camocim
  9. Cascavel
  10. Caucaia
  11. Chaval
  12. Cruz
  13. Eusébio
  14. Fortaleza
  15. Fortim
  16. Granja
  17. Horizonte
  18. Icapuí
  19. Itaitinga
  20. Itapipoca
  21. Itarema
  22. Jijoca de Jericoacoara
  23. Maracanaú
  24. Maranguape
  25. Pacajus
  26. Pacatuba
  27. Paracuru
  28. Paraipaba
  29. Pindoretama
  30. São Gonçalo do Amarante
  31. Trairi

Baixa umidade

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Alto Santo
  6. Antonina do Norte
  7. Ararendá
  8. Araripe
  9. Arneiroz
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Banabuiú
  14. Barbalha
  15. Barro
  16. Boa Viagem
  17. Campos Sales
  18. Canindé
  19. Caririaçu
  20. Cariús
  21. Carnaubal
  22. Catarina
  23. Catunda
  24. Cedro
  25. Choró
  26. Crateús
  27. Crato
  28. Croatá
  29. Deputado Irapuan Pinheiro
  30. Ererê
  31. Farias Brito
  32. Granjeiro
  33. Guaraciaba do Norte
  34. Hidrolândia
  35. Ibaretama
  36. Ibicuitinga
  37. Icó
  38. Iguatu
  39. Independência
  40. Ipaporanga
  41. Ipaumirim
  42. Ipu
  43. Ipueiras
  44. Iracema
  45. Itapiúna
  46. Itatira
  47. Jaguaretama
  48. Jaguaribara
  49. Jaguaribe
  50. Jaguaruana
  51. Juazeiro do Norte
  52. Jucás
  53. Lavras da Mangabeira
  54. Limoeiro do Norte
  55. Madalena
  56. Mauriti
  57. Milagres
  58. Milhã
  59. Missão Velha
  60. Mombaça
  61. Monsenhor Tabosa
  62. Morada Nova
  63. Nova Olinda
  64. Nova Russas
  65. Novo Oriente
  66. Orós
  67. Parambu
  68. Pedra Branca
  69. Pereiro
  70. Piquet Carneiro
  71. Pires Ferreira
  72. Poranga
  73. Potengi
  74. Potiretama
  75. Quiterianópolis
  76. Quixadá
  77. Quixelô
  78. Quixeramobim
  79. Quixeré
  80. Reriutaba
  81. Russas
  82. Saboeiro
  83. Salitre
  84. Santana do Cariri
  85. Santa Quitéria
  86. São João do Jaguaribe
  87. Senador Pompeu
  88. Solonópole
  89. Tabuleiro do Norte
  90. Tamboril
  91. Tarrafas
  92. Tauá
  93. Umari
  94. Varjota
  95. Várzea Alegre

