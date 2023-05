Veja onde se vacinar contra Covid-19 e gripe neste fim de semana em Fortaleza

Dando prosseguimento à rotina de vacinações na capital cearense, a Prefeitura de Fortaleza fornecerá, neste sábado (20) e domingo (21), as vacinas antirrábica e contra a Covid-19, além das imunizações comuns, como a que combate a gripe.

Os interessados poderão se vacinar em dois postos de saúde, localizados nos bairros São João do Tauape e Edson Queiroz, das 8h às 16h30. Confira mais detalhes:

ONDE SE VACINAR?

Posto de Saúde Irmã Hercília

Endereço: Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape

Horário: 8h às 16h30

Posto de Saúde Mattos Dourado

Endereço: Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz

Horário: 8h às 16h30

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SE VACINAR

Para receber a imunização, adultos e adolescentes deverão levar documentos originais de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. No caso da 2ª dose da vacina contra a Covid-19, também é necessário apresentar o cartão de vacinação.

Adolescentes que não possuam RG terão que levar a certidão de nascimento, junto a um documento com foto, como bilhete único ou carteira estudantil.

Já para vacinar crianças, é exigido que os responsáveis apresentem o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do pequeno, além de documento oficial de identificação da criança, que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Ainda será necessário levar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

No caso dos imunossuprimidos, é pedido documentação que comprove a imunossupressão.

ATENDIMENTO

Vale lembrar que, para entrar nas unidades de saúde que ofertam a vacinação, os interessados deverão usar máscara, conforme estabelecido pelo Decreto nº 15.470 de 19 de novembro de 2022. O atendimento ocorrerá mediante a capacidade máxima dos equipamentos.

QUEM PODE SE VACINAR CONTRA A COVID-19?

1ª dose : crianças a partir de 6 meses.

: crianças a partir de 6 meses. 2ª dose : necessário observar, no cartão de vacinação, o prazo definido para a 2ª aplicação.

: necessário observar, no cartão de vacinação, o prazo definido para a 2ª aplicação. 3ª dose : crianças a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que receberam CoronaVac no esquema primário e pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses.

: crianças a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que receberam CoronaVac no esquema primário e pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses. 4ª dose : pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses.

: pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses. Bivalente: indivíduos maiores de 18 anos que tenham sido vacinados com a primeira e a segunda dose contra a Covid-19.

QUAIS VACINAS CONTRA COVID-19 ESTÃO DISPONÍVEIS?

D1, D2 e D3 Pfizer baby (6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias)

D2 e D3 Pfizer pediátrica

D2 Pfizer adulto

D2 Coronavac

D3 e D4 (serão realizados com o imunobiológico disponível)

Bivalente

VACINA ANTIRRÁBICA

Prevenindo a raiva, a vacina antirrábica pode ser administrada antes da exposição à doença, e é indicada para profissionais que lidem com animais, como veterinários, funcionários de pet shops, agentes de endemias, e carteiros.

A imunização ainda é recomendada mesmo após a exposição ao vírus, que ocorre através da mordida, arranhões ou lambedura de animais infectados.

O QUE FAZER SE ESTIVER DOENTE

Atravessando o período de aumento dos casos de síndrome gripal, é comum que diversas pessoas apresentem sintomas como coriza, espirros ou tosse. Nesses casos, o indivíduo pode receber a imunização sem problemas.

No entanto, caso o cidadão apresente febre, a vacina só deve ser aplicada após o desaparecimento do sintoma.

Também é importante ressaltar que pessoas com Covid-19 só devem receber a imunização 30 dias depois do início dos sintomas ou do resultado positivo, em casos de assintomáticos.