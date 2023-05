Veja onde se vacinar com a bivalente em Fortaleza

A imunização contra a Covid-19 com a bivalente acontece não só nos postos de saúde, mas também nas unidades do Vapt Vupt do Antônio Bezerra e da Messejana, em Fortaleza. Até o fim de maio, a Escola de Saúde Pública (ESP) também destina uma sala para vacinação.

Estão aptos todos os adultos que receberam pelo menos duas doses da vacina tradicional, sendo a última aplicada no intervalo de quatro meses. A vacina bivalente é considerada uma atualização do imunizante, feita a partir da variante Ômicron do vírus, e protege a população com mais eficácia.

Para a vacinação, os postos de saúde – são 118 unidades distribuídas pela Capital – atendem a livre demanda, entre 7h30 e 18h30, de segunda a sexta-feira. Sem a necessidade de agendamento, basta levar documento de identificação e comprovante de endereço.

Já nas unidades do Vapt Vupt, onde há uma sala destinada para o serviço, a vacinação acontece apenas com o agendamento no site. O usuário deve selecionar a opção “Sesa (vacinação)” e escolher data e horário.

As salas de vacinação do Vapt Vupt funcionam nos dias úteis, de 8h às 17h, mas é preciso verificar a disponibilidade de atendimento.

Também há uma equipe para vacinação na Escola de Saúde Pública, que é vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), localizada na Avenida Antônio Justa, 3161, no Meireles. Lá, o funcionamento acontece na semana, de 8h às 12h e de 13h às 16h até o dia 31 de maio.

Legenda: Aplicação da vacina bivalente também acontece no fim de semana Foto: Thiago Gadelha

Todas as unidades também devem oferecer a chamada vacina da gripe. O imunizante contra a influenza está liberado para todo o público a partir de 6 meses desde o dia 15 de maio e pode ser aplicado na mesma ocasião que o da Covid.

Fim de semana

Quem só pode buscar a vacinação no fim de semana deve procurar os postos de saúde em funcionamento especial. Essa relação é liberada às sextas-feiras no site da Prefeitura de Fortaleza.

No último sábado (20) e domingo (21), funcionaram os postos de saúde Irmã Hercília, no São João do Tauape, e Mattos Dourado, no Edson Queiroz, de 8h às 16h30.

Estou doente, posso me vacinar?

Os pacientes diagnosticados com Covid só devem receber o imunizante após 30 dias do início dos sintomas ou da realização do teste, conforme a Prefeitura de Fortaleza.

Já quem apresenta uma síndrome gripal com sintomas leves, como coriza, espirros e tosse, podem receber a vacina normalmente. Se houver febre, a indicação é buscar a vacinação apenas 48h depois do desaparecimento do sintoma.

Vacina bivalente

A vacina bivalente usa a forma do coronavírus Ômicron original e uma subvariante na sua composição. No caso dos imunizantes que serão recebidos no Brasil, uma fórmula é feita com a subvariante BA.1 e a outra com a combinação BA.4/BA.5.

Isso é importante, porque as vacinas disponíveis até o momento foram fabricadas com o coronavírus original identificado em Wuhan, na China, no início da pandemia. Com tantas mutações no vírus desde então, há o que os cientistas chamam de escape vacinal.

Quando um paciente é infectado pelas subvariantes, há uma chance da infecção “furar” a proteção oferecida. Isso é motivo de preocupação, principalmente, para os pacientes idosos e com problemas no sistema imunológico.

As novas fórmulas, no entanto, podem aumentar a proteção contra esses vírus que estão vindo com uma variação muito importante na composição de DNA, como analisam especialistas.

Serviço

Confira a relação de endereço dos postos de saúde de Fortaleza aqui.

Vapt Vupt Antônio Bezerra

Horário: 8h às 17h (conforme a disponibilidade de vagas no site)

Endereço: Rua Demétrio de Menezes, 3750, Padre Andrade.

Vapt Vupt Messejana

Horário: 8h às 17h (conforme a disponibilidade de vagas no site)

Endereço: Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana.

Sala de vacina da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE)

Até o dia 31 de maio de 2023

Horário: 8h às 12h e de 13h às 16h

Endereço: Avenida Antônio Justa, 3161, Meireles.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE