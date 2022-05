Veja como será esquema de tráfego para jogo entre Fortaleza e River Plate no Castelão

Cerca de 30 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) farão o controle de tráfego na Arena Castelão, que recebe Fortaleza e River Plate-ARG pela 4ª rodada da Copa Libertadores nesta quinta-feira (5).

O esquema especial ocorrerá antes, durante e até por volta de 22h, horário previsto para dispersão total das torcidas.

Segundo a AMC, quem precisar trafegar pelas vias adjacentes ao estádio terá o acesso facilitado. As avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e rotatória do Castelão terão controle de tráfego.

Já nos locais em que há maior movimentação de pedestres, o órgão colocará cones para estimular a redução de velocidade.

Orientações

A AMC recomenda que os torcedores cheguem ao Castelão com duas horas de antecedência e respeitem as normas de circulação viária.

Os motoristas não devem estacionar em locais proibidos, como passeios, garagens e ao lado de canteiros, e reduzir a velocidade devido ao fluxo de pedestres.

Em caso de irregularidades ou acidentes de trânsito, a AMC pode ser acionada pelo número 190 da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).