Fortaleza lança novo uniforme e usará diante do River Plate pela Libertadores

O Fortaleza lançou nesta quarta-feira (4), o uniforme Tradição 2022, e o estreará amanhã (5), na partida diante do River Plate, no Castelão pela Libertadores, às 19 horas.

A nova camisa leonina estará à venda a partir da manhã desta quinta-feira (5) nas Lojas 1918 e licenciadas, além de meia noite no site leao1918.com.br.

Os valores do novo uniforme são: R$ 279,90 (masculina) e R$ 269,00 (feminina). A Tradição 2022 terá uma versão Especial (R$ 289,90), Kit infantil (R$ 199,90) e Kit juvenil (R$ 189,90). Os pagamento pode ser em até 3x e o sócio torcedor tem até 15% de desconto de acordo com o seu plano.

Tradição 2022: o maior link entre você e o Fortaleza



A tradicional camisa tricolor estará à venda a partir de meia noite em https://t.co/wyh4mxuf6N e amanhã de manhã em todas as lojas Leão 1918 e licenciadas.



Para usar e honrar. Porque raça se veste.

Listras Finas

O novo manto tricolor resgata o estilo retrô das listras finais tradicionais com a mistura da modernidade, juntando a gola, o escudo emborrachado e brilhoso. O gerente de projetos do Fortaleza, Bruno Bayma, explica o que traz a camisa:

"A nova tradição estreará no maior confronto que eu futebol cearense já presenciou, o jogo entre Fortaleza e River Plate. E nessa partida, a raça terá que ser vestida pela torcida e por todos os amantes do Fortaleza. Esse lema "Raça se veste" é um dos elementos que irá compor o nosso novo uniforme, que resgata as listras finas tradicionais do clube, buscando no novo manto uma harmonização entre o tradicional e o moderno em sua concepção", pontuou o gerente.

Legenda: O novo uniforme do tricolor resgata o estilo retrô das listras finais tradicionais do clube Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Homenagem

Funcionários que estão há anos prestando serviço, amor e dedicação ao Fortaleza foram homenageados posando com o novo uniforme: Toinha (auxiliar de nutrição), Cláudio Sexta-Feira e Cícero (roupeiros), e Andrezinho (massagista).