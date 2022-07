Varíola dos macacos: veja como está o primeiro paciente infectado no Ceará

A chegada da varíola dos macacos (monkeypox) ao Ceará, com confirmação do primeiro caso na última quarta-feira (29), acendeu a preocupação da população quanto à gravidade da doença. O primeiro paciente diagnosticado, porém, está recuperado.

A informação é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, a pedido do Diário do Nordeste. Segundo o órgão, o homem de 35 anos, que se deslocou entre São Paulo e Rio de Janeiro antes de ter resultado positivo para a doença, “apresentou lesões no corpo e estado febril”.

Após receber diagnóstico da varíola dos macacos, ele “foi orientado a permanecer em isolamento e utilizar medicamento até o desaparecimento das lesões de pele”, complementa a SMS.

O paciente ficou isolado em casa durante todo o período de recuperação, não houve necessidade de internação hospitalar. Hoje, uma semana após a divulgação do caso pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), ele “encontra-se recuperado e fora do período de isolamento”.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Em nota Até o momento, não foi detectado nenhum caso entre as pessoas residentes em Fortaleza que entraram em contato com o paciente, que seguem sendo monitoradas.

SINTOMAS DA VARÍOLA DOS MACACOS

Os sinais e sintomas da monkeypox duram de 2 a 4 semanas, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), e desaparecem por conta própria, sem tratamento.

Os principais sintomas da varíola dos macacos são:

Lesões na pele (erupções cutâneas);

Febre de início súbito;

Inchaço dos gânglios, popularmente chamado de “ínguas”;

Dor de cabeça;

Dores musculares e nas costas;

Calafrios;

Exaustão.

O período de incubação do vírus monkeypox é “tipicamente de 6 a 16 dias”, mas pode chegar a 21 dias, como explica o Ministério da Saúde. Ou seja, esse é o período que o paciente pode manter sem sintomas após ter contraído o vírus.

As lesões na pele, principal característica da doença, tendem a se concentrar no rosto, palmas das mãos e solas dos pés. Podem também ser encontradas na boca, genitais e olhos, segundo a OMS.

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO DA VARÍOLA DOS MACACOS?

Entre humanos, o vírus é transmitido por contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de infectados, fluidos corporais ou objetos recentemente contaminados.

De acordo com o Ministério da Saúde, a monkeypox “é uma doença que exige contato muito próximo e prolongado para transmissão de pessoa a pessoa, não sendo característica a rápida disseminação”. Apesar disso, o vírus tem potencial epidêmico.

COMO PREVENIR A DOENÇA?

Evitar contato com pacientes suspeitos ou infectados;

Higienizar as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool;

Usar máscaras de proteção.

As medidas também valem para roupas, roupas de cama, talheres, objetos e superfícies utilizadas por pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Esses itens devem ser limpos da forma adequada.

