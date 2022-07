Vacinação contra Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos começa nesta segunda em Fortaleza; veja locais

Começa nesta segunda-feira (18) no Ceará a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 a 5 anos. De acordo com comunicado da governadora Izolda Cela (PDT) ainda na semana passada, nesse primeiro momento o imunizante será aplicado apenas em Fortaleza.

A vacinação estará disponível nos seguintes locais: shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Sesi Parangaba e drive-thru do Centro de Eventos. Os horários são das 9h às 17h.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), alguns postos de saúde também terão doses disponíveis. Esses locais serão divulgados ao longo do dia no site da Prefeitura.

O início da vacinação em Fortaleza havia sido confirmado também pelo prefeito José Sarto (PDT), que completou que a expectativa da SMS é de atender 74,7 mil crianças na Capital.

Para a vacinação, os pais precisam efetuar o cadastro no Saúde Digital, já disponível. Não será necessário agendamento. O único pré-requisito é a conclusão da inscrição no sistema.

"Concluindo o cadastro, os responsáveis poderão levar as crianças a partir de segunda-feira até os locais que estiverem realizando vacinação contra a Covid-19, conforme a programação diária divulgada no portal da Prefeitura de Fortaleza", informou o prefeito Sarto.

O avanço da imunização contemplando a faixa etária de crianças de 3 a 5 anos foi decidido na última sexta-feira após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.

A governadora disse ainda que o número de casos positivos tem apresentado queda no Estado.

"A boa notícia é de que o número de casos positivos têm apresentado queda no estado. Porém, seguimos atentos para que não ocorra novo aumento, mantendo a recomendação do uso de máscaras em locais fechados e em espaços abertos com aglomeração".

Solicitação de doses

Izolda reforçou ainda a importância de a população tomar a dose de reforço e afirmou que irá solicitar ao Ministério da Saúde mais doses da CoronaVac para aplicar nas crianças.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE