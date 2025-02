Usina de energia eólica em cidade do Ceará pode abastecer 260 mil casas e incrementar R$ 2 bilhões no PIB do Estado

Uma usina de energia eólica foi inaugurada em Icapuí, no Litoral Leste do Ceará, nesta quarta-feira (12). Nomeado de Kairós, o novo empreendimento deve incrementar R$ 2,175 bilhões no PIB do Estado, de acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

R$ 750 milhões Valor do investimento para a construção do projeto

Veja também Ceará Chuvas intensas podem afetar 26 cidades cearenses com ventos de até 60 km/h; veja locais Ceará Carreta com pá eólica colide em poste e bloqueia BR-402 em Tururu, no Interior do Ceará; veja vídeo

Propriedade do Grupo Darby International Capital, o parque gerador tem capacidade instalada de 112,5 MW, contando com 25 aerogeradores do tipo V150-4,5MW. As turbinas dos equipamentos foram fabricadas em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

“Aqui irá ser produzida uma quantidade importante de energia. O que será gerado aqui dá para abastecer, em torno de 260 mil residências, uma cidade do tamanho de Teresina, no Piauí. Portanto, é um investimento muito importante para o Estado do Ceará é muito importante para o Brasil, porque temos que aproveitar a energia limpa para uma nova economia” Governador Elmano de Freitas (PT) Durante a inauguração da usina de energia eólica em Icapuí (CE)

EMPREGO E RENDA

Legenda: O parque gerador tem capacidade instalada de 112,5 MW, contando com 25 aerogeradores Foto: Divulgação

A partir do projeto, 1.200 empregos foram gerados na fase de construção e, pelo menos, 60 vagas permanentes serão abertas para fins de manutenção e operação. O parque eólico tem vida útil de 20 anos, segundo o Governo do Ceará.

De acordo com estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), o PIB per capita cresceu 20% entre 2001 e 2022 em municípios onde as usinas foram instaladas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.