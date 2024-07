Universitários que não receberam gratuidade nos ônibus no início das férias serão restituídos

Estudantes de universidades públicas em Fortaleza que tiveram greve de profissionais da Educação devem ficar atentos para cobranças indevidas de passagens durante o mês das férias — período concedido de forma gratuita pelo Município ao grupo.

Conforme o Sindiônibus, em comunicado nesta segunda-feira (8), alguns alunos podem enfrentar problemas devido a cadastros desatualizados no sistema, resultando na identificação incorreta de uma parcela de usuários como pertencentes a outras instituições.

Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) afirmou que, caso o aluno veja que foi debitado R$ 1,50 da carteirinha, ele deve ir a um dos oito postos do Sindiônibus fazer a atualização do cadastro.

Postos de atendimento:

- Sede do Sindiônibus

- Posto do BU – Papicu

- Posto do BU – Siqueira

- Vapt Vupt Antônio Bezerra

- Vapt Vupt Messejana

- Vapt Vupt RioMar Papicu

- Vapt Vupt Centro

- Posto Etufor – RioMar Kennedy

Pode ser que ao utilizar o transporte você veja que foi debitado R$ 1,50, que é o valor da passagem. Se isso acontecer, basta você ir nos nossos oito postos do Sindiônibus, corrigir o cadastro e imediatamente você vai passar a gozar desta gratuidade. E se teve passagens debitadas nesse valor neste período que deveria estar gratuito, automaticamente fazer essa restituição Dimas Barreira Presidente do Sindiônibus

Atualmente, estão com gratuidade em modalidade especial estudantes das seguintes instituições: Universidade Estadual do Ceará (Uece); Universidade Aberta do Brasil (UAB); Universidade Federal do Ceará (UFC); Hospital Geral de Fortaleza (HGF); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Fortaleza; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Maracanaú e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Caucaia.

O benefício do passe-livre nas férias foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, no fim de junho.