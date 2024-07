Após intercâmbio na Inglaterra, jovens da rede pública de Fortaleza celebram retorno: 'Foi incrível'

Minha experiência foi incrível, do início ao fim. Foi muito divertido, os passeios, os aprendizados. A gente superou vários medos. Um dos meus medos era andar de ônibus sozinha aí a gente vai conseguindo combater esses medos, aprendemos cada vez mais com as aulas, interagir com as pessoas foi incrível, igual a um filme. Então, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo”.

Sarah Stefanny, de 15 anos Aluna do Geração Bilíngue