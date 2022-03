Universidade Regional do Cariri inaugura curso de Medicina com centro integrado de saúde

A Universidade Regional do Cariri (Urca) ganhou oficialmente um curso de Medicina, nesta terça-feira (15), no município do Crato. O setor agora integra o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, na Unidade Madre Feitosa.

O curso busca beneficiar as comunidades da região, principalmente as mais carentes. Durante o evento de inauguração do MedURCA, o governador Camilo Santana (PT) reforçou a importância de disponibilizar serviços básicos de saúde para a comunidade externa.

Camilo Santana Governador do Ceará "Vai ser voltado para a saúde pública. Vai ter um centro de saúde aqui dentro, o Centro Integrado de Saúde da Família. Tudo que for necessário para garantir toda a estrutura do curso de Medicina".

No evento, o governador ainda agradeceu o apoio da população, da equipe do Estado e da vice-governadora, Izolda Cela, para a concretização do projeto.

Inauguração do curso

A implantação do projeto contou com um recurso de R$ 2 milhões para adequação das instalações, segundo o Governo do Ceará.

Para o vice-reitor, Carlos Kleber, a inauguração marca um momento histórico para a instituição, já que o curso nasce com o objetivo de beneficiar as comunidades da região, principalmente as pessoas que não têm acesso ao serviço de saúde privado.

Atendimento ao público

O presidente da Fundação Osvaldo Cruz no Estado do Ceará (Fiocruz), Carlile Lavor, ainda destacou que o MedURCA foca na formação de médicos da atenção à família.

Carlile Lavor Presidente da Fiocruz-CE “Quando a Urca aceitou esse desafio, busquei me empenhar ao máximo, porque esse era um interesse também de todos da Fiocruz, na área da saúde pública. Não é fácil criar uma faculdade de Medicina, mas estamos à disposição para auxiliar nesse grande trabalho”.

Além do Campus do Pimenta, Unidade Madre Feitosa, o curso de Medicina também contará com o Hospital São Francisco. A lei vai garantir o uso do equipamento para as práticas e formação em saúde.

Em meio à inauguração, o reitor Francisco do O’ de Lima Júnior destacou que foi realizado o recredenciamento da Urca por mais oito anos junto ao Conselho Estadual de Educação. Essa medida garante mais segurança na execução desses trabalhos.

Planejamento do curso

Na última sexta-feira (11), a Urca realizou a I Sensibilização Pedagógica do MedURCA, para apresentar a proposta do curso e a metodologia com a coordenação e os primeiros docentes a fazerem parte do quadro, além da administração superior da Universidade.

Conforme o reitor Lima Júnior, o trabalho de adequação da infraestrutura está sendo finalizado para o atendimento principal na área da atenção básica.