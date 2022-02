Ceará expande presença das universidades estaduais de 16 para 23 municípios

A presença das universidades públicas estaduais será ampliada no Interior do Ceará de 16 municípios para 23 cidades, conforme anunciado pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (3). Segundo o governador Camilo Santana, a expansão representa um aumento de 44% das unidades das instituições de ensino superior.

Além dos novos campi, ainda serão criados mais cursos na Universidade Estadual do Ceará (Uece), na Universidade do Vale do Acaraú (Uva) e na Universidade Regional do Cariri (Urca).

Entre as novas faculdades, se destacam o lançamento de três bacharelados em Medicina, que serão instalados nos campi de Crateús, de Crato e de Quixeramobim. Nas localidades, também terão três unidades de saúde transformadas em hospitais universitários.