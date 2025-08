Uniodonto Fortaleza é destaque nacional em satisfação de beneficiários

A Uniodonto Fortaleza conquistou um reconhecimento nacional que destaca seu compromisso com excelência e atendimento humanizado. A cooperativa foi eleita uma das 12 operadoras com maior índice de satisfação dos beneficiários no Brasil, na categoria “Médio Porte”, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC). O estudo ouviu mais de 115 mil usuários entre 254 operadoras, que juntas atendem quase 60 milhões de pessoas.

A premiação foi entregue durante o Fórum Setorial IBRC Saúde 2025, em São Paulo, no dia 26 de junho. Representando a cooperativa, estiveram presentes o vice-presidente Dr. Cláudio Fernandes Neri e o ouvidor Neudivar Gomes.

“Esse reconhecimento é extremamente significativo porque vem daquilo que temos de mais valioso: a percepção dos nossos beneficiários. Ser eleita uma das 12 operadoras com maior índice de satisfação do Brasil reforça que estamos no caminho certo ao priorizar qualidade, proximidade e cuidado em cada atendimento”, afirma Vanessa Freitas, coordenadora de marketing da Uniodonto Fortaleza.

O resultado consolida o posicionamento da Uniodonto Fortaleza como uma operadora parceira do cliente, que alia ética, proximidade e resolutividade em sua atuação. A cooperativa faz parte do maior sistema de cooperativas odontológicas do mundo e tem como diferencial o modelo de atendimento prestado diretamente por cirurgiões-dentistas associados, garantindo acolhimento e compromisso desde o primeiro contato.

“Nosso modelo cooperativista possibilita que o próprio dentista seja também dono da cooperativa, o que garante mais envolvimento, compromisso e resolutividade. Investimos continuamente na capacitação dos cooperados e colaboradores para que cada atendimento seja não apenas técnico, mas também empático e voltado para as reais necessidades de cada pessoa”, completa.

Alinhado à nova campanha institucional para 2025, “O melhor sorriso do Norte e Nordeste começa aqui”, o reconhecimento do IBRC reforça a proposta da Uniodonto Fortaleza de ser referência em saúde bucal de qualidade, com base em índices concretos de desempenho e na confiança construída com seus beneficiários.